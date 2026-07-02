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Carlos Queiroz: "Ha sido un privilegio y un honor trabajar con Colombia"

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Kansas City (Estados Unidos), 2 jul (EFE).- El seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, aseguró este jueves que fue "un privilegio y un honor" entrenar a Colombia, que será su rival de su equipo en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

"Disfrute mucho y ha sido un honor", dijo el portugués, quien, al ser consultado por la falta de entendimiento entre él y los futbolistas colombianos durante su paso en el período 2019-2020, aseguró que no tiene esa visión.

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También negó tener problemas con el centrocampista James Rodríguez, que se encuentra disputando su tercer Mundial y a quien de esta forma tendrá el viernes como adversario.

Por otra parte, Queiroz recordó que las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 fueron en plena pandemia por la covid-19 y destacó que ese fue "un tiempo muy difícil para todos".

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Más allá de esto, dijo que la Colombia de Néstor Lorenzo le recuerda a la que él guió en la Copa América 2019 y que fue eliminada allí por Chile en los cuartos de final al caer en los penaltis.

"El desarrollo estratégico que nosotros implementamos en la Copa América es muy parecido al desarrollo estratégico que Colombia está haciendo aquí. Por eso hice esta comparación. Esos son los detalles a los que nosotros le tenemos que tomar atención para hacer un buen partido", sentenció.

Al hablar del encuentro, el director técnico apuntó que Ghana debe respetar su estilo y buscar "los puntos más flacos" de su próximo adversario. "No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta", sentenció.

Este viernes, Colombia y Ghana se pondrán cara a cara por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Lo harán luego de que los de Lorenzo acabaran primeros en su grupo y los de Queiroz finalizaran terceros en su zona.

El ganador del encuentro se medirá en la próxima ronda con el vencedor de la llave Suiza-Argelia. EFE

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