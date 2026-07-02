Bolaños carga contra el acuerdo PP-Vox en Andalucía por "vender algún derecho humano" para "conseguir algún Gobierno"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado contra el acuerdo de legislatura en Andalucía entre el Partido Popular y Vox para gobernar en coalición y ha afirmado que 'los populares' "venden" derechos humanos cuando tienen que "conseguir algún gobierno".

En este sentido, ha llamado a una "respuesta más contundente" porque, en los gobiernos de coalición PP-Vox, "lo se está negociando son vuestros derechos", ha aseverado este jueves en las Jornadas Parlamentarias 'Nada que curar mucho que celebrar', recogidas por Europa Press, que han abordado la proposición de ley del PSOE que castiga las terapias de conversión a personas LGTBIQ+.

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El ministro ha insistido en que "lo que está en juego" son "derechos humanos" y "derechos fundamentales", y ha defendido incorporar como delito en el Código Penal "cualquier tipo de terapia de conversión" como "respuesta adecuada al momento político", como propone la norma que plantean los socialistas.

Asimismo, ha atacado que se forme "un gobierno reaccionario", "como el que hoy se ha pactado en hoy en Andalucía", porque atentar contra la "dignidad" de las personas, "su libre desarrollo de la personalidad", "su identidad" y "su manera de vivir, de sentir, de amar, de ser".

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"No vamos a permitir ningún recorte de derechos de las personas LGTBI", ha añadido Bolaños, que ha apoyado sanciones administrativas y "prohibición de financiación pública" a quienes promuevan dichos recortes. Y ha asegurado que es "muy habitual" que "la derecha" y "la ultraderecha" recurra al Tribunal Constitucional, como sucedió "con la ley de matrimonio igualitario".