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Adelante Andalucía también pide debatir el acuerdo PP-Vox antes de votar la investidura

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Sevilla, 2 jul (EFE).- Adelante Andalucía ha presentado este jueves una petición en el Parlamento de Andalucía para que se abra un debate en la sesión del Pleno de investidura de esta tarde donde tratar los extremos que puedan tener el acuerdo que negocian PP y Vox para avalar a Juanma Moreno como presidente de la Junta.

El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, lo ha comunicado a través de un tuit en la red social X -antes Twitter- donde señala que quieren que se informe del "acuerdo secreto" de PP y Vox y debatir sus extremos. "¿No es lógico?", se ha preguntado.

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El PSOE presentó una petición similar este miércoles a la Mesa del Parlamento, que está previsto que se reúna este jueves a las 18.30 horas, cuando previsiblemente se resuelva la propuesta socialista y la de Adelante Andalucía.

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Toni Martín, advirtió este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía de que el reglamento de la Cámara andaluza no contempla el debate que pide la izquierda y que, cuando la socialista Susana Díaz necesitó cuatro votaciones en su investidura como presidenta de la Junta en 2015, no se celebró más que el debate de los primeros dos días de Pleno de investidura. EFE

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