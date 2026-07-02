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1-0. Balogun pone a ganar a Estados Unidos al descanso ante los bosnios

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Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.

El ganador jugará el 6 de julio por los octavos de final contra Bélgica en Seattle. EFE

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