1-0. Balogun pone a ganar a Estados Unidos al descanso ante los bosnios

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.

El ganador jugará el 6 de julio por los octavos de final contra Bélgica en Seattle. EFE