1-0. Balogun pone a ganar a Estados Unidos al descanso ante los bosnios

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- Con un gol a los 45 minutos, Folarin Balogun pone a ganar a la selección de Estados Unidos por 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en San Francisco.
El ganador jugará el 6 de julio por los octavos de final contra Bélgica en Seattle. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 2 de julio
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Barcelona: la previsión meteorológica para este 2 de julio
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de julio
Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados
Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo
El conjunto de Rudi García comenzó perdiendo 0-2 y le dio la vuelta al marcador con los goles de Lukaku y Tielemans
Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”
La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película
MÁS NOTICIAS