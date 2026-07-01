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Vitinha pide a Portugal dar "un paso adelante" ante Croacia y no mirar más allá de Modric

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Toronto (Canadá), 1 jul (EFE).- El centrocampista portugués Vítor Machado Ferreira, Vitinha, admitió este miércoles que Portugal necesita mejorar colectivamente para superar este jueves a Croacia en Toronto, en un cruce de dieciseisavos del Mundial marcado por la exigencia del todo o nada, la figura de Luka Modric y la posibilidad de que sea el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo o del propio capitán croata.

Vitinha, en una rueda de prensa en Toronto Stadium previa al partido, reconoció que los últimos encuentros de Portugal no fueron los esperados, pero rechazó utilizar el calor como excusa después de un partido anterior en condiciones difíciles y ante la previsión de otra jornada de altas temperaturas en Toronto.

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"No me gusta hablar de eso ni usarlo como excusa", señaló el jugador, que admitió que el equipo sintió una falta de control al inicio del último encuentro y que ahora llega al cruce con "gran voluntad de mejorar".

El futbolista del París Saint-Germain insistió en que el margen de error es mínimo en la fase eliminatoria y que Portugal debe responder desde el funcionamiento colectivo. Preguntado por el centro del campo croata, subrayó que el rival cuenta con "un mediocampo maravilloso", pero situó la clave en que Portugal mejore sus dinámicas ofensivas y defensivas.

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"Tenemos que concentrarnos en las dinámicas y en las dinámicas defensivas", afirmó Vitinha, que también admitió que espera elevar su propio nivel, aunque recordó que el rendimiento individual no puede separarse del equipo.

El partido tendrá además una fuerte carga simbólica por el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos referentes del fútbol mundial y antiguos compañeros en el Real Madrid. Vitinha calificó al croata como una referencia para todos los futbolistas y especialmente para él por su posición en el campo.

"Es un placer jugar contra él. Y espero que mañana esté un poco más triste que yo", dijo en referencia a la posible eliminación de Croacia.

Sobre Cristiano, Vitinha explicó que Portugal también juega por su capitán, además de por el país, las familias de los jugadores y Diogo Jota, cuya memoria fue mencionada en la comparecencia como una motivación adicional para el grupo.

"Queremos pasar a la siguiente fase", afirmó. "Pero tenemos que demostrar que lo merecemos. Y lo haremos si jugamos bien. Tenemos que dar un paso adelante con nuestro juego, jugar realmente bien de forma colectiva", continuó.

El internacional portugués también apeló al apoyo de la numerosa comunidad lusa en Canadá, después de la calurosa acogida recibida por la selección en Toronto. Vitinha aseguró que Portugal hará "todo lo posible" para que esos aficionados se sientan orgullosos.

Pese a que Portugal figura entre las favoritas, el centrocampista evitó mirar más allá de Croacia. "Tenemos un partido muy difícil mañana. Eso es lo que tenemos que pensar", concluyó. EFE

(foto)

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