València pasa el testigo de los Gay Games a la ciudad australiana de Perth, sede en 2030

Valencia, 1 jul (EFE).- La ciudad de Valencia, que acoge desde este sábado los Gay Games, realizó este miércoles un simbólico paso del testigo como sede de estos juegos a la ciudad australiana de Perth, donde celebrarán su décimo tercera edición en 2030, según se anunció hace unos meses.

Según explica la organización, los juegos nacieron con el objetivo de "celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas" y no prima el "nivel deportivo" sino "participar, compartir y disfrutar".

PUBLICIDAD

Por parte del Ayuntamiento de Valencia la concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, explicó lo que ha supuesto para la ciudad organizar estos juegos que cuentan con cerca de diez mil participantes.

“Estos días Valencia es deporte, convivencia, diversidad e inclusión. Estamos viendo competiciones increíbles en toda la ciudad, pero también algo igual de importante: miles de personas disfrutando de una Valencia abierta, acogedora y donde todo el mundo se siente bienvenido”, señaló Llobet.

PUBLICIDAD

Llobet, que tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos organizativos, estuvo acompañada en el acto por la embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico; la agente general de Australia Occidental en el Reino Unido y Europa, Rebecca Tomkinson; y por representantes de Team Perth, de la Federación de los Gay Games y del comité organizador

Según el consistorio, esta edición de los Gay Games ha impactado positivamente en la economía valenciana, especialmente en la ocupación hotelera, aunque su valoración va más allá de lo material.

PUBLICIDAD

“Su mayor legado es otro: mostrar al mundo quiénes somos. Una ciudad hospitalaria, inclusiva y orgullosa de su diversidad. Y ese es el mejor posicionamiento que puede tener València”, destacó Llobet.

EFE

1012220

cma/nhp/jpd