Un incendio obliga a confinar una urbanización de Borox (Toledo)

Madrid, 2 jul (EFE).- Los Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOCAM) de Castilla-La Mancha trabajan para sofocar un incendio declarado este miércoles por la noche en Borox (Toledo), que ha obligado a confinar la urbanización Nuevo Borox, situada en este municipio.

Emergencias ha recibido el primer aviso a las 21:55 horas y, alrededor de las 1:00 horas de este jueves, ha elevado la situación operativa a nivel dos por su afectación a dicho núcleo urbanístico.

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En la zona trabajan nueve medios terrestres y 41 efectivos de las Brigadas Forestales y de los Agentes Forestales de Castilla-La Mancha, ha precisado el INFOCAM a través de su cuenta en la plataforma X. EFE