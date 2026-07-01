Un estudio revela la capacidad de adaptación de los neandertales en el norte peninsular

Santander, 1 jul (EFE).- Un estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Cantabria (UC), aporta nuevas evidencias sobre la capacidad de adaptación que tuvieron los neandertales dentro los ecosistemas boscosos del norte peninsular.

Para ello, informa la UC en un comunicado, se han analizado un total de 33 muestras de sedimento que comenzaron a recogerse desde 2019 en el yacimiento de Axlor en Dima (Bizkaia), donde habitaron los neandertales hace 100.000 y 50.000 años, que han permitido identificar cerca de 9.000 microrestos vegetales y reconstruir el paisaje de entonces.

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Un trabajo que, según los expertos, ofrece una de las secuencias paleoambientales "más completas y detalladas" del suroeste de Europa para ese periodo.

Desde el punto de vista histórico y evolutivo, la investigadora del Grupo PALEO de la UC y codirectora de las excavaciones de Axlor, Talía Lazuen, ha subrayado que el estudio cuestiona los modelos tradicionales que consideran a los neandertales como poblaciones adaptadas exclusivamente a entornos fríos y abiertos.

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"Los resultados demuestran que fueron capaces de habitar ecosistemas boscosos, montañosos y más templados, con una gran disponibilidad de recursos", ha asegurado.

En base a esas tesis, el entorno de Axlor estuvo dominado por un bosque templado atlántico, cuya densidad y extensión variaron en función de los cambios climáticos.

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A pesar de las fases frías y secas, la vegetación boscosa nunca desapareció por completo y se mantuvieron comunidades de árboles caducifolios, como robles, avellanos, abedules o tilos.

Esa persistencia demostraría, a juicio de los investigadores, el carácter de área refugio de este entorno y su resiliencia ecológica.

Además, la presencia continuada de humedad ambiental y cursos de agua habría favorecido la ocupación humana prolonga.

Y es que el paisaje ofrecía abundantes recursos vegetales y animales que los grupos neandertales explotaron intensivamente.

Para los investigadores de la UC, Axlor se consolida como uno de los yacimientos "clave" para el estudio del Paleolítico Medio en Europa.

Su estado de conservación "excepcional" y la calidad del registro paleoambiental lo convierten, según han asegurado, en una referencia para futuras indagaciones sobre la interacción entre clima, medioambiente y sociedades prehistóricas.

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Precisamente, el profesor del departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UC, Sebastián Pérez-Díaz, ha argumentado que "existen pocos registros palinológicos con esta longitud, calidad y densidad en contextos arqueológicos".

Estas nuevas evidencias han sido publicadas en la revista científica Quaternary Science Reviews. EFE

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