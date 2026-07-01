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Torres defiende la apuesta del Gobierno por los traspasos de competencias a comunidades

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Santiago de Compostela, 1 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles que el Gobierno español "cree claramente" en los traspasos de transferencias a comunidades autónomas y que todas se realizan "con idénticos tiempos e igualdad de condiciones".

Así lo ha señalado en declaraciones a periodistas en Santiago de Compostela, donde ha presidido la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape) que ha reunido a todos los delegados del Gobierno en las comunidades y ciudades autónomas y representantes de los distintos ministerios.

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Este miércoles se cumple un año desde que Galicia asumió las competencias de gestión y ordenación de su litoral, uno de los más de 50 traspasos que ha hecho el Ejecutivo central desde 2018, ha recordado.

"No llegó a 20 en los mismos años cuando el presidente era (Mariano) Rajoy", ha afirmado el ministro, que ha destacado que además la conflictividad se ha reducido un 60 % frente a los años que gobernaba el PP.

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Y ha insistido en que se han hecho traspasos a Galicia, País Vasco y Cataluña pero también a otras como Canarias, La Rioja o Madrid, y "todas las transferencias se trabajan con idénticos tiempos e igualdad de condiciones".

"Galicia, por su singularidades y su historia, es una comunidad que pide que haya transferencias y traspasos. Hay otras que han pedido apenas uno o dos. Habrá que preguntarles cómo critican que haya traspasos a otras si ellos no las piden. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid apenas solicita traspasos. Habrá razones históricas para no querer una descentralización del poder", ha dicho.

Torres también ha criticado a los que "miran hacia atrás con nostalgia" y no apoyan las leyes de memoria histórica y democrática.

"Creo que algunos, con supuestos ropajes democráticos, lo que realmente desean, añorarían y casi postulan, son mecanismos donde había ausencia de libertades, persecución a personas por razones de género, aplastamiento de derechos a mujeres...", ha referido.

El ministro ha explicado que, en la reunión del Cicape, se abordarán cuestiones como la aprobación de dos grupos de trabajo específicos entre el Gobierno de España y las delegaciones del Gobierno para territorios como Ceuta y Melilla por un lado, y Canarias y Baleares por el otro. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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