Torres defiende la apuesta del Gobierno por los traspasos de competencias a comunidades

Santiago de Compostela, 1 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles que el Gobierno español "cree claramente" en los traspasos de transferencias a comunidades autónomas y que todas se realizan "con idénticos tiempos e igualdad de condiciones".

Así lo ha señalado en declaraciones a periodistas en Santiago de Compostela, donde ha presidido la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape) que ha reunido a todos los delegados del Gobierno en las comunidades y ciudades autónomas y representantes de los distintos ministerios.

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Este miércoles se cumple un año desde que Galicia asumió las competencias de gestión y ordenación de su litoral, uno de los más de 50 traspasos que ha hecho el Ejecutivo central desde 2018, ha recordado.

"No llegó a 20 en los mismos años cuando el presidente era (Mariano) Rajoy", ha afirmado el ministro, que ha destacado que además la conflictividad se ha reducido un 60 % frente a los años que gobernaba el PP.

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Y ha insistido en que se han hecho traspasos a Galicia, País Vasco y Cataluña pero también a otras como Canarias, La Rioja o Madrid, y "todas las transferencias se trabajan con idénticos tiempos e igualdad de condiciones".

"Galicia, por su singularidades y su historia, es una comunidad que pide que haya transferencias y traspasos. Hay otras que han pedido apenas uno o dos. Habrá que preguntarles cómo critican que haya traspasos a otras si ellos no las piden. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid apenas solicita traspasos. Habrá razones históricas para no querer una descentralización del poder", ha dicho.

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Torres también ha criticado a los que "miran hacia atrás con nostalgia" y no apoyan las leyes de memoria histórica y democrática.

"Creo que algunos, con supuestos ropajes democráticos, lo que realmente desean, añorarían y casi postulan, son mecanismos donde había ausencia de libertades, persecución a personas por razones de género, aplastamiento de derechos a mujeres...", ha referido.

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El ministro ha explicado que, en la reunión del Cicape, se abordarán cuestiones como la aprobación de dos grupos de trabajo específicos entre el Gobierno de España y las delegaciones del Gobierno para territorios como Ceuta y Melilla por un lado, y Canarias y Baleares por el otro. EFE

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