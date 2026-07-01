Retiran la tutela de su bebé a la madre investigada por la muerte de su hijo de 4 años

Almería, 1 jul (EFE).- La Comisión Provincial de Protección a la Infancia de Guadalajara ha asumido la tutela legal de la hija recién nacida de Bárbara Ysmar B.O., que se encuentra en libertad provisional e investigada por la muerte violenta de su hijo de cuatro años, Lucas, en Garrucha (Almería).

Según la resolución oficial, fechada el pasado 24 de junio y a la que ha tenido acceso EFE, la Administración castellanomanchega ha acordado declarar en situación de desamparo a la bebé, nacida el pasado 14 de mayo, y mantener su guarda en régimen de "acogimiento familiar de urgencia con familia ajena".

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La decisión ha sido adoptada por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, territorio en el que la madre fijó su residencia tras su salida de prisión el pasado abril.

La Administración ha justificado esta medida en la necesidad de evitar situaciones de "riesgo, violencia o desprotección" para la menor, dada la grave situación procesal de su progenitora, investigada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) por un delito de asesinato y maltrato habitual.

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Por su parte, el abuelo materno de ambos menores, Martín Ricardo Bravo, quien ejerce la acusación particular en la causa contra la expareja de su hija, ha expresado a lo largo de la instrucción judicial su deseo de asumir la custodia de la recién nacida, por lo que su abogado, José Luis Martínez, recurrirá esta decisión.

El pasado 3 de diciembre de 2025, Lucas, de apenas cuatro años, falleció de forma violenta y su cuerpo fue hallado oculto en un búnker de la playa del municipio almeriense.

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Aquel día desencadenó la detención y el posterior ingreso en prisión provisional del principal investigado, Juan David R.C., pareja de la madre, quien también fue enviada a la prisión de El Acebuche (Almería) inicialmente, aunque logró la libertad provisional la pasada primavera ante la inminencia de su parto. EFE

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