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Quiñones afirma que, sin jugadores en la elite europea, México mostró su valía

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México, 30 jun (EFE).- El delantero Julián Quiñones aseguró este martes que a pesar de que México no cuenta con jugadores en los mejores equipos de Europa demostró, con su triunfo sobre Ecuador por 2-0, que tiene la calidad para competir con el que sea.

"Aunque algunos de nosotros no jugamos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al tope y tengamos la calidad necesaria para jugar en nuestra selección. Que muchos de sus jugadores estén en Europa no quiere decir que son mejores que nosotros y hoy lo demostramos", afirmó el jugador tras el pase de su equipo a octavos de final del Mundial.

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Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, lució con un gol y una asistencia, para el 2-0 que convirtió Raúl Jiménez para sellar la clasificación de México en partido realizado en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

El artillero, designado 'Mejor Jugador del Partido' y que ya suma tres tantos en esta justa mundialista, se mostró orgulloso por la confianza que tuvo esta selección para recibirlo, la cual dijo no va a defraudar.

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"A ese niño que fui le diría que esté orgulloso de nunca rendirse, de que dio frutos siempre luchar para estar aquí buscando la gloria y hacer historia, porque nunca abandoné el sueño de ser parte de esto", subrayó.

Julián Quiñones abandonó de pequeño su país para buscar suerte en el fútbol mexicano, dónde luego de jugar en Tigres UANL, pasó al América, equipo con el que se convirtió en ídolo antes de partir al fútbol de Arabia, donde el campeonato pasado terminó como máximo goleador.

El delantero dijo que esa condición de inmigrante lo hace sentir más como mexicano, porque sabe que muchos de sus ahora compatriotas van a Estados Unidos a buscarse la vida.

"Hay muchos mexicanos que salen a Estados Unidos por una vida mejor, eso es lo que yo hice; por eso lo valoro y les digo que nunca se sientan menos y que nadie les diga que no pueden", concluyó.

En octavos de final la selección mexicana se medirá el próximo domingo al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo. EFE

(vídeo)

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