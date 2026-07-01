Medio centenar de desalojados de dos núcleos por el incendio de La Fueva (Huesca)

Zaragoza, 1 jul (EFE).- Medio centenar de personas han sido desalojadas de los núcleos de Morillo de Monclús y Formigales, en La Fueva (Huesca), y también se ha actuado de forma preventiva en el entorno de Santa María de Bruis por el incendio forestal causado por la chispa de una cosechadora.

Así lo ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha declarado, tras la última reunión de hoy del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que el incendio afecta a una zona de pinar, de difícil acceso y especialmente compleja.

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Las personas desalojadas, en torno a medio centenar y muchas de ellas mayores, han sido acogidas por el propio Ayuntamiento de La Fueva y, según Bermúdez de Castro, están siendo atendidas correctamente.

Hacia las 18.30 una persona que estaba cosechando ha avisado de que una chispa ha saltado desde la zona agrícola al monte. "Evidentemente, su intención no era provocar un incendio. Aquí nadie está criminalizando a nadie", ha dicho el consejero, quien sin embargo ha insistido en que hay que ser "transparentes" con las causas de los siniestros.

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El área, en todo caso, es de pinar y de difícil acceso y por ese motivo se han desviado hacia La Fueva algunos de los medios aéreos que estaban trabajando en Leciñena, especialmente recursos del Ministerio para la Transición Ecológica.

En la zona trabaja hidroaviones, aviones de carga en tierra y algún helicóptero del Gobierno de Aragón, que han tratado de descargar la mayor cantidad posible de agua antes del ocaso.

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Esta noche también se va a desplegar allí la UME, ha dicho el consejero, quien espera que se pueda trabajar mejor por la buena evolución de las condiciones meteorológicas. Durante la noche habrá trabajando unas 150 personas.

No obstante, los técnicos forestales advierten de que es un incendio de monte, que avanza por las laderas y gana intensidad en las pendientes, lo que dificulta su extinción.

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Por otro lado, se ha referido al incendio de Leciñena (Zaragoza), que sigue siendo "preocupante". Durante la tarde, ha explicado, se ha recomendado a los vecinos de algún núcleo urbano que permanecieran en sus casas debido al humo, aunque no se ha enviado ningún mensaje ES-Alert ni se ha decretado un confinamiento, sino que era solo una recomendación de prudencia para evitar salir a la calle.

Ha añadido que las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento, baja humedad y altas temperaturas, han provocado que la situación se complicara bastante durante la tarde, especialmente en el sector cuatro, donde se concentra buena parte de los trabajos.

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El consejero espera que durante la noche, con la bajada del viento y de las temperaturas y el aumento de la humedad, que podría alcanzar el 80 %, el incendio mejore notablemente.

Respecto a la superficie afectada, ha reconocido que aunque esta mañana se hablaba de unas 2.200 hectáreas, ahora la estimación podría ser algo inferior, de unas 2.000, pero de una zona de gran valor paisajístico y medioambiental, la sierra de Alcubierre.

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En este incendio trabajan unas 300 personas y mañana, a partir de las 7.30 horas, comenzarán los primeros vuelos de reconocimiento para comprobar cómo se encuentra el perímetro. Después, la dirección técnica del incendio decidirá dónde se destinan los distintos efectivos.

El comienzo del verano está siendo "muy duro", ha lamentado el consejero, quien ha recordado que el año pasado Aragón tuvo la suerte de pasar prácticamente todo el verano sin grandes incendios.

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EFE

ipl/plv