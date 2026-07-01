Luis de la Fuente: México "está haciendo un Mundial fantástico"

Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, admitió este miércoles que aunque no estaba contemplada en las papeletas iniciales, la selección mexicana "está haciendo un trabajo excepcional" que le está haciendo ganar poco a poco los adeptos para considerarse una de las favoritas para imponerse en el Mundial.

"¿Favorita? Cada vez vas cogiendo más boletos para que se les considere", indicó De la Fuente en una rueda de prensa previa al encuentro contra Austria en el Estadio de Los Ángeles.

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El entrenador quiso felicitar al seleccionador mexicano, Javier Aguirre, por el trabajo que está realizando con el equipo anfitrión del Mundial.

"Al principio no lo consideramos así seguramente (entre los favoritos de la competición), pero están haciendo un Mundial fantástico. Veremos hasta dónde llegan", agregó.

Aunque advirtió que cada eliminatoria es diferente, la selección mexicana tiene un diferenciador muy importante, "que es el empuje de un pueblo detrás, que pesa mucho y lo están aprovechando",

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El seleccionador español recordó lo vivido por su paso en México, tanto en Puebla como en Guadalajara. "Fue una locura", reconoció.

En Estados Unidos "estamos encontrando algo parecido, fue un recibimiento increíble y de agradecer", sentenció en relación a los 25 días que pasaron en su primera sede mundialista, la ciudad de Chattanooga. EFE

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