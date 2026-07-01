Luis de la Fuente confía en que Nico Williams esté en unos potenciales octavos

Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró “muy optimista” de cara a que Nico Williams, lesionado ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos, esté disponible para los octavos de final, siempre que España gane a Austria este jueves en Los Ángeles.

“Nico Williams se llevó un susto tremendo por creer que tenía una lesión importante, pero no ha sido así; son unas molestias moderadas que le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas de que, de cara al siguiente partido, si tenemos el acierto de pasar, estaría”, dijo en la víspera del partido ante Austria.

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Un Nico Williams que sufrió molestias musculares tras una dura entrada de Nico de la Cruz en el minuto 87 del partido ante Uruguay, tras las que desveló, en una entrevista en RTVE, que rezó para que no fuera nada grave tras una temporada marcada por una pubalgia.

“Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar. Al principio estaba hundido después de lesionarme, porque ya sabía lo que me había pasado. Cuando me hicieron las pruebas estuve rezando un poco a ver si se me aparecía la Virgen y por suerte me ha escuchado”, aseguró el extremo español.

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Por su parte, Luis de la Fuente analizó también el estado de otro futbolista que cayó lesionado ante Uruguay, un Yeremy Pino que sufrió un esguince acromioclavicular. “Ha tenido una recuperación milagrosa. Y con su carácter y coraje ha entrenado hoy con total normalidad”, apuntó el seleccionador español.

Además, analizó el estado físico de un Víctor Muñoz que completó este miércoles su segundo entrenamiento con el grupo tras recaer de la lesión con la que arrancó la concentración.

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“Víctor ha entrenado bien hoy, pero lleva tiempo sin competir y depende de cómo vaya el partido valoraremos su participación”, señalo. EFE

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