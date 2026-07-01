Luis de la Fuente: "A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo"

Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que cada día confía más en su equipo y que es consciente de que deben dar su mejor versión para el duelo contra Austria de este jueves.

"A medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo. Soy optimista por naturaleza y más con este equipo", indicó el míster en una rueda de prensa previa al encuentro del próximo jueves en el Estadio de Los Ángeles. EFE

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