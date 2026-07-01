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La tarifa del gas para pequeños consumidores subirá un 21,5 % a partir del 1 de julo

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Madrid, 1 jul (EFE).- La tarifa de último recurso (TUR) de gas individual sin impuestos subirá un 21,5 % en julio respecto al precio de abril, por la subida de los hidrocarburos y la recuperación de la fiscalidad habitual tras el vencimiento de la reducción temporal establecida en el paquete de medidas para amortiguar el impacto del conflicto de Irán.

Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, la TUR vecinal se incrementará entre un 14,1 % y un 22,2 %.

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La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh, lo que suele corresponder a los hogares.

Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2 % respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.

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El coste de la materia prima en esta revisión depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

Dicho coste se ha incrementado un 23,7 % por el incremento del 31,5 % que ha registrado el petróleo brent, a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,5 %), siempre con relación al período de referencia de la revisión anterior.

A este repunte del coste de la materia prima se suma que la reducción del IVA al 10 % establecido por el RDL 7/26 vence este de 1 de julio, recuperándose el nivel habitual del 21 %.

Como resultado, la TUR individual se incrementa una media del 21,5 % con relación a la última actualización a partir del 1 de julio; para un cliente medio de la TUR1 la subida es del 19,2 %; para un cliente medio de la TUR2 es del 20,8 % y para un cliente medio de la TUR3, del 22 %.

En el caso de la TUR vecinal, esta repuntará entre un 14,1 % y un 22,2 %.

Esta tarifa de último recurso de gas natural se aplica temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

En concreto, las subidas para la TUR vecinal serán: TUR 4 (14,1 %); TUR 5 (14,2 %); TUR 6 (18,4 %); TUR 7 (21,3 %); TUR 8 (21,6 %); TUR 9 (21,8 %); TUR 10 (21,9 %) y TUR 11 (22,2 %).EFE

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