La superficie quemada en España aumenta 6.387 hectáreas en una semana

Madrid, 1 jul (EFE).- La superficie quemada en España en lo que va de año asciende a 46.715 hectáreas, tras un incremento de 6.387 en los últimos siete días, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Entre el 24 de junio y el 1 de julio se han registrado en España 17 incendios, que elevan a 279 los de este 2026.

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Los datos de EFFIS reflejan que las 46.715 hectáreas quemadas son algo más del doble de la media para la misma fecha en el periodo de referencia 2006-2025, que es de 22.394 hectáreas.

Algunos de los incendios más graves de la última semana se han registrado en Tamarite (Huesca), con 4.525 hectáreas afectadas, y en El Bierzo (León), con unas 1.600 hectáreas, según datos de las respectivas comunidades autónomas.

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Entre los ahora activos, el de localidad zaragozana de Leciñena evoluciona favorablemente y no ha aumentado el perímetro tras afectar a unas 2.200 hectáreas.

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en su datos actualizados hasta el 21 de junio, registra 39.709 hectáreas quemadas, frente a las 17.661 del año pasado en la misma fecha y a las 34.137 hectáreas de media desde 2016.

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El Ministerio ya ha contabilizado entre conatos (fuegos que afectan a una superficie menor a una hectárea) e incendios 4.287 siniestros este año, diez de ellos (los mismos que una semana antes) considerados grandes incendios (GIF) de más de 500 hectáreas.

Los datos del Miteco, aún provisionales, proceden de las comunidades autónomas y se actualizan semanalmente. EFE

(infografía)