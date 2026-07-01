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La selección española aterriza en Los Ángeles para prepararse contra Austria

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Long Beach (EE.UU.), 30 jun (EFE).- La selección española aterrizó este martes en Los Ángeles (California) para preparar el encuentro del próximo jueves contra Austria en la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio de Los Ángeles.

El equipo de Luis de la Fuente llegó en la tarde tras cinco horas de vuelo procedente de la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, la que ha sido hasta ahora su sede oficial en la Copa del Mundo.

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El equipo se hospeda en el hotel The Westin, ubicado en la ciudad de Long Beach, y tiene previsto realizar su primera ronda de entrenamientos en suelo californiano este miércoles en el Dignity Health Sports, ubicado en la ciudad de Carson, hogar del equipo angelino Los Angeles Galaxy.

Posteriormente, el entrenador español ofrecerá una rueda prensa en el Estadio de Los Ángeles.

A la llegada de los autobuses oficiales, decenas de seguidores se agolparon en las puertas del hotel para mostrar su apoyo a La Roja, portando camisetas de los ídolos del presente, como la estrella Lamine Yamal; así como leyendas a la altura de David Villa.

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Los aficionados corearon algunos de los nombres de estrellas como Dani Olmo o Marc Cucurella, mientras los jugadores y el cuerpo técnico abandonaban los autobuses rumbo al interior de las instalaciones.

España se enfrentará el próximo jueves ante Austria en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para unas 70.000 personas, en un encuentro clave para asegurar su permanencia en el Mundial. EFE

(foto) (video)

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