La CEOE celebrará sus próximas elecciones el 1 de octubre, con Garamendi como candidato

Madrid, 1 jul (EFE).- La CEOE elegirá a su próximo presidente el 1 de octubre en unos comicios a los que presentará su candidatura el actual líder, Antonio Garamendi, para un tercer mandato, sin que, de momento, se sepa si concurrirá algún otro oponente.

Según ha informado este miércoles la patronal en un comunicado, su comité ejecutivo ha acordado "la celebración de la asamblea general electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años".

PUBLICIDAD

Garamendi ya anunció la semana pasada que se presentará a la reelección y pidió el apoyo a empresas y organizaciones: "Va a haber elecciones, van a ser antes de noviembre y me presento".

Y añadió que hay tiempo para que estas elecciones se conviertan en un "espacio abierto", invitando así a quien quiera a "que se presente".

El comité estaba inicialmente previsto para mediados de mes, pero se ha adelantado para tratar la convocatoria de asamblea electoral, que debía celebrarse a mediados de noviembre pero que, por motivos de agenda, era necesario celebrar en octubre.

PUBLICIDAD

Los estatutos marcan que el proceso electoral debe durar un mínimo de tres meses y en noviembre se celebra la Cumbre Iberoamericana, una cita que gestiona CEOE junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib), por lo que era conveniente adelantar los comicios.

Tras el comité se ha reunido la junta directiva de la patronal, con el objetivo de abordar los censos y las normas electorales.

Garamendi es el único candidato, de momento, y optará a su tercer mandato al frente de la organización que lidera desde 2018, cuando ganó unas elecciones a las que llegó sin oponentes, tras perderlas cuatro años antes ante Juan Rosell.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en 2022, Garamendi revalidó su cargo con 534 votos a favor, el 83 % del total, en unos comicios a los que también concurrió la vicepresidenta de Foment del Treball, Virgina Guinda.

Y de ganar estos comicios podría no ser su último mandato, ya que el comité ejecutivo de la CEOE aprobó en 2023 la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos de cuatro años para el presidente de la patronal, una norma que implantó su predecesor, Rosell. EFE

PUBLICIDAD