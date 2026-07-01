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Iniesta: "El devenir de España dependerá de la influencia que tenga Lamine Yamal"

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Barcelona, 1 jul (EFE).- El exinternacional español Andrés Iniesta ha asegurado este miércoles que el recorrido de España en el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México dependerá, en gran medida, "de la influencia" que tenga Lamine Yamal en los partidos.

"Lamine Yamal es un jugador muy importante para la selección y el devenir de esta selección evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine Yamal de diferencial en los partidos", ha apuntado el manchego.

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Desde el hotel ME Barcelona, donde se ha presentado el NSN Cycling Team, equipo del que Iniesta es cofundador y que disputará el próximo Tour de Francia, cuya salida tendrá lugar el 4 de julio en la capital catalana, el exjugador del Barcelona ha advertido de que este tipo de torneos son "muy difíciles" y que "cualquier detalle puede penalizar mucho".

En ese sentido, Iniesta ha insistido en que su percepción sobre la selección española no ha cambiado y la mantiene entre las favoritas: "España para mí es una de las favoritas, por jugadores, por lo que me transmite. Sigo siendo muy optimista y espero y deseo que seamos capaces de ganar la segunda estrella".

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El exjugador de Fuentealbilla también ha abordado el debate sobre los futbolistas más determinantes del torneo: "Hasta este momento, sobre todo Leo Messi y Kylian Mbappé, que han hecho seis goles los dos", ha apuntado.

Iniesta ha matizado además que el Mundial ha vuelto a mostrar su carácter imprevisible: "Hemos visto las sorpresas típicas de selecciones de más nombre que se quedan fuera, como Alemania o Países Bajos".

Preguntado por su futuro en los banquillos, tras iniciar su carrera como entrenador en el Gulf United FC, el manchego ha pedido prudencia y ha rebajado cualquier expectativa inmediata sobre una posible carrera en la élite.

"El tiempo dirá, el tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio", ha afirmado, antes de añadir que su nombre podría vincularse en el futuro al Barcelona o a la selección, aunque ha insistido en que se encuentra en una fase inicial.

"Entiendo que, indiscutiblemente, mi nombre estará muy ligado a ello, pero de momento me da mucho respeto porque acabo de empezar. Me queda lejos ponerme a contestar este tipo de preguntas", ha concluido. EFE

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avm/vmc/arh

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