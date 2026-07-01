Illa cree que el PP tiene miedo de perder las elecciones y le critica por sembrar "dudas"

Barcelona, 1 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, le ha preguntado este miércoles al PP si tiene "miedo" de perder las próximas elecciones, lo que ha dado por hecho que sucederá, y ha criticado a los populares por sembrar "dudas" sobre el proceso electoral.

En la sesión de control al Govern catalán en el Parlament, en una respuesta al portavoz del grupo del PPC, Juan Fernández, Illa ha reivindicado que las elecciones en España son "un proceso robusto" y ha recomendado a los populares "no exhibir de esta manera" su temor a no imponerse en los próximos comicios generales.

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"¿Tienen miedo de perder las elecciones? Es un proceso robusto. Las perderán, pero no hace falta que lo exhiban (el miedo) de esta manera", ha dicho el president socialista.

Illa se ha posicionado así ante las afirmaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como ley de nietos y de estar creando una "ingeniería electoral" en beneficio de los socialistas.

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"¿Tan patrióticos son y quieren negar la nacionalidad a los descendientes de personas que tuvieron que irse de España durante la Guerra Civil, diciendo lo contrario de lo que decían? En fin, ver para creer", ha resuelto Illa.

El jefe del Ejecutivo catalán también ha hecho referencia al congreso del PP catalán celebrado este fin de semana, con el que Alejandro Fernández -ausente este miércoles en el pleno porque se encontraba inaugurando un curso de verano universitario, según fuentes del partido- ha sido reelegido presidente.

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Illa ha dicho que los congresos de los populares catalanes "tienen un cierto paralelismo con fenómenos como el eclipse" ya que suceden "de vez en cuando" -el de este fin de semana estaba pendiente desde 2022- y pasan "rápidos y fugaces".

También ha ironizado con la "nueva etapa" que quieren abrir los populares en Cataluña, a quienes ha invitado a retirar sus 15 recursos judiciales interpuestos contra la ley de amnistía: "Sería una buena manera de pasar página", ha agregado.

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Al tiempo, ha pedido al portavoz del PPC en el Parlament que traslade a su partido en Madrid que el catalán "es la lengua de Cataluña y no es una amenaza nuclear", en un contexto en el que este idioma sigue sin ser oficial en el seno de las instituciones europeas. EFE

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