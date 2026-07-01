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Hoy será noticia. Jueves, 2 de julio

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno ofrece los detalles sobre las peticiones de regularización de inmigrantes

Madrid (EFE).- Una vez acabado el plazo de solicitudes, el Gobierno ofrece los detalles sobre el número de peticiones recibidas para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que han solicitado más de un millón de personas.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya avanzó que del más de un millón de peticiones, alrededor de la mitad ya se están tramitando. Además, apuntó que una gran parte del total de expedientes corresponde a ciudadanos originarios de Latinoamérica.

GOBIERNO ANDALUCÍA

El PP y Vox apuran la negociación antes de volver a votar hoy la investidura de Moreno

Sevilla (EFE).- El PP y Vox están apurando la negociación antes de que el pleno del Parlamento de Andalucía tenga que votar por segunda vez la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el que sería su tercer mandato consecutivo.

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Los 109 diputados autonómicos están llamados este jueves a las 19:00 horas a la segunda votación de investidura, después de que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz perdiera el martes la primera, en la que los 56 parlamentarios de los tres grupos de la izquierda y de Vox votaron en contra, frente a los 53 populares.

JUICIO KITCHEN

Las acusaciones abordan sus informes finales en el juicio del caso Kitchen

Madrid (EFE).- Las acusaciones del caso Kitchen expondrán este jueves sus informes finales ante el tribunal, como ya hizo el fiscal, que consideró acreditada una operación parapolicial delictiva con la finalidad "bastarda" de sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación que pudiera ser comprometedora para el PP o sus dirigentes.

El tribunal, que enjuicia en la Audiencia Nacional a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, escuchará primero el informe de la Abogacía del Estado, que como el Ministerio Fiscal acusa al exministro Jorge Fernández Díaz y que suma un octavo acusado: el comisario José Luis Olivera.

INCENDIOS FORESTALES

Los medios de extinción trabaja para controlar incendio de Leciñena (Zaragoza9

Leciñena (Zaragoza) (EFE).- Los medios de extinción trabajan duramente para lograr controlar el incendio declarado en la localidad aragonesa de Leciñena, que ataca con virulencia el corazón de la sierra de Alcubierre y que ha quemado unas 2.200 hectáreas.

Las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento, baja humedad y altas temperaturas, provocaron que la situación se complicara bastante durante la tarde de ayer, especialmente en el sector cuatro, donde se concentra buena parte de los trabajos.

DESEMPLEO JUNIO

Publicación de los datos de paro registrado y afiliación de junio

Madrid (EFE).- Los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentan los datos de paro y afiliación de junio.

En el mes anterior se sumaron 231.975 afiliados y se marcó un nuevo récord por encima de los 22,3 millones.

CRISIS VIVIENDA

Eurostat da a conocer los datos de precios de la vivienda en Europa en el primer trimestre

Madrid (EFE).- La agencia de estadísticas europea, Eurostat, da a conocer este jueves los datos de precios de la vivienda del primer trimestre del año en Europa.

El año 2025 cerró con una subida cercana al 14 % en España, más del doble que la media europea

FORMACIÓN PROFESIONAL

Publicación del informe 'El sistema de Formación Profesional y la innovación en España'

Madrid (EFE).- La mayoría de los centros de Formación Profesional incluye I+D+i como prioridad en su proyecto educativo, pero todavía es poco visible y reconocido, según el informe de la Fundación CaixaBank Dualiza y Cotec 'El sistema de Formación Profesional y la innovación en España'.

Informe, que sitúa a la FP como actor clave de la innovación en España.

VIVIENDAS ALICANTE

Comienza comparecencias en comisión que investiga irregularidades en adjudicación vivienda en Alicante

Valencia (EFE).- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante comienza su ronda de comparecencias.

Entre otros responsables del consistorio, comparecerá el exvicealcalde y exedil de Urbanismo Miguel Ángel Pavón.

CONFLICTO LABORAL

Plantilla de ICEX inicia movilizaciones ante el bloqueo de la negociación para mejorar condiciones

Madrid (EFE).- La plantilla de ICEX España Exportación e Inversiones inicia este jueves una serie de movilizaciones ante "el bloqueo de la negociación colectiva", necesaria para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales aprobada recientemente para el personal de la Administración General del Estado.

Así lo explica en un comunicado este miércoles el comité de empresa de esta entidad, que denuncia la ausencia de una negociación efectiva y la falta de interlocución por parte de la dirección de la entidad, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

FESTIVAL GRANADA

La Alhambra acoge el último recital de Afkham al frente de la Orquesta Nacional de España

Granada (EFE).- El Palacio de Carlos V de la Alhambra acogerá este jueves el último concierto en España del alemán David Afkham al frente de la Orquesta Nacional de España, un recital del Festival Internacional de Música y Danza de Granada en el que se despedirá con la 'Novena sinfonía' de Mahler.

Según informó la organización del festival, la última sinfonía de Mahler es una obra "atravesada por la conciencia de la pérdida", escrita en unos años en los que el compositor checo vivió un periodo de crisis personal y creativa marcado por la enfermedad, la muerte de su hija con 5 años y la despedida de su puesto como director de la Ópera de Viena.

ARTE RUBENS

El Museo de Bellas Artes de Valencia presenta una exposición sobre Rubens

Valencia (EFE).- El Museo de Bellas Artes de Valencia presenta este jueves la exposición ‘Rubens. El florecimiento de un genio’.

Se trata de una muestra que examina cómo el maestro flamenco llegó a encarnar una visión artística al servicio de ideales políticos, religiosos y culturales, influyendo además en el curso de la pintura europea durante décadas.

EL TIEMPO

Las temperaturas seguirán muy altas este jueves, con 39-41 grados en el oeste de Andalucía

Madrid (EFE).- Este jueves las temperaturas continuarán muy altas, sobre todo en el suroeste y nordeste peninsular, y en zonas bajas del suroeste de Galicia, y se superarán los 39-41 grados en zonas bajas del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han activado avisos naranjas por temperaturas altas en Andalucía y amarillos en Baleares, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid.

EFE

plv

 

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