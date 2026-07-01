España a las puertas de un episodio de muy altas temperaturas, sin descartar ola de calor

Madrid, 1 jul (EFE).- Las altas temperaturas se mantienen en casi toda España y, aunque este miércoles bajan en el norte peninsular y el jueves lo harán ligeramente en el resto, a partir del fin de semana se iniciará un ascenso térmico generalizado que podría dar lugar a una nueva ola de calor, la segunda del verano.

"España está a las puertas de un nuevo episodio cálido, y no se puede descartar que sea una nueva ola de calor", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha explicado que en los próximos días sobrevolarán por todo el territorio "masas de aire muy cálidas", con valores también muy altos, tanto diurnos como nocturnos.

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De hecho, el domingo podrán superarse los 40 a 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 22-24 grados en zonas del Mediterráneo, centro y mitad sur, incluso con alguna noche tórrida, aquellas en las que no se baja de 25 grados; También es probable que las altas temperaturas afecten al archipiélago canario.

"Si los pronósticos no cambian, el calor intenso podría continuar hasta, al menos, mediados de la próxima semana", ha incidido el portavoz de Aemet.

Hoy suben un poco más las temperaturas en el sur peninsular y podrán superarse los 40 grados en Toledo, Cáceres o Sevilla y 42 grados en Badajoz; El contrapunto será el norte, dónde habrá un descenso térmico y así Santander, Bilbao y Pamplona rondarán 23-25 grados de máxima.

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Además, este día soplará el cierzo con intensidad en zonas del norte peninsular y podría llover, de forma débil, en el Cantábrico y algunas tormentas en general aisladas en el Pirineo, sistema ibérico e interior de Mallorca.

Esta jornada la situación será parecida, tiempo estable y alguna tormenta por la tarde; En zonas de montaña del este subirán las temperaturas y en el norte, bajarán ligeramente. En el resto se superarán los 35 grados en puntos del nordeste; 38 grados en el Valle del Tajo; Entre 40-42 grados en el Guadiana y Guadalquivir.

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El viernes nueva subida de las temperaturas por el norte, con más de 34 grados en el sur de Galicia, meseta norte y 36 grados en el nordeste y zona centro y 40 grados o más en los valles del sur de la península; Este día también podría haber alguna tormenta aislada en zonas de montaña.

El sábado volverán a subir las temperaturas ligeramente y el domingo lo harán de forma notable, sobre todo en el tercio norte peninsular con más de 35 grados en amplias zonas de Galicia y hasta 40 grados, por ejemplo, llegará Ourense.

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En concreto, en Galicia va a ser un "calor muy intenso" para lo que es habitual en esta comunidad.

El domingo se sobrepasarán los 40-42 grados en las valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con una madrugada que además habrá sido muy calurosa. Este día no se habrá bajado de 25 grados, por ejemplo, en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla.

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La próxima semana comenzará con temperaturas aún más altas y calor muy intenso, tanto diurno como nocturno, en la mayor parte del país, y que con los pronósticos actuales podría prolongarse al menos hasta el jueves.

Durante este episodio podrán superarse los 36 a 38 grados en el interior de Galicia y en las comunidades cantábricas; los 38 a 40 grados en la Meseta Norte y Baleares, especialmente en Mallorca, y los 40 a 42 grados en el nordeste, la zona centro y la mitad sur peninsular.

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Las mínimas no bajarán de 22 a 24 grados en amplias zonas e incluso habrá localidades del Mediterráneo, el centro y el sur peninsular, en las que no se descenderá de 25 grados.

En Canarias, a partir del sábado es probable un ascenso térmico que continuará durante los días siguientes, con calor también intenso en el archipiélago; Podrán superarse los 38 grados en las islas orientales -Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria- y los 36 grados en las occidentales.

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Además, se esperan noches muy cálidas, con mínimas que podrían no bajar de 30 grados en medianías del sur de Gran Canaria. EFE

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