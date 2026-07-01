El TS rechaza los recursos de cuatro acusados por abusos a menores en el 'caso Sansoheta' y confirma las condenas

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos interpuestos por cuatro de los nueve condenados por abusos sexuales a menores en el conocido como 'caso Sansoheta' y ha confirmado las condenas.

Los hechos juzgados en este caso se produjeron en 2016 contra siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral de Álava y acogidos en el ya desaparecido centro Sansoheta, próximo a Vitoria-Gasteiz.

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La Audiencia Provincial de Álava condenó en 2022 por estos hechos a penas que oscilaban entre uno y 15 años de cárcel a nueve de las diez personas juzgadas por haber abusado sexualmente de estos menores de edad, mientras que uno de los acusados fue finalmente absuelto.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a través de una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y fechada el pasado 10 de junio y que tiene carácter firme, establece que "no ha lugar" a los recursos presentados por cuatro de los acusados por este caso contra su condena.

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