Espana agencias

El seleccionador croata, Dalic, anticipa una "batalla" de centrocampistas ante Portugal

Guardar
Google icon

Toronto (Canadá), 1 jul (EFE).- El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, aseguró este miércoles que el partido del jueves contra Portugal en los dieciseisavos del Mundial se decidirá en gran parte en el centro del campo, donde espera una "batalla" ante una selección portuguesa a la que definió como uno de los equipos más fuertes del torneo.

"Estoy seguro de que ahí es donde tendrá lugar la batalla: en el centro del campo", afirmó Dalic en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que compareció junto al portero Dominik Livakovic, y que se celebró en el Toronto Stadium, sede del partido de este jueves.

PUBLICIDAD

El técnico croata señaló que Portugal cuenta con "una excelente selección", con varios jugadores capaces de organizar el juego, y advirtió de que Croacia deberá responder con intensidad, disciplina y concentración. "Cada error va a ser castigado", dijo.

Dalic anticipó que no prevé "grandes cambios" en el estilo de su equipo frente a Portugal, aunque insistió en la necesidad de elevar el nivel de responsabilidad en la medular y reducir al mínimo las pérdidas. Recordó que Croacia ya ha jugado varias veces contra Portugal, incluido un amistoso ganado por 2-1, pero también subrayó que nunca ha derrotado a los portugueses en una gran competición.

PUBLICIDAD

El seleccionador croata calificó a Portugal como uno de los aspirantes desde el inicio del Mundial y rechazó dar importancia a las dudas generadas por el rendimiento portugués en la fase de grupos. Para Dalic, la eliminatoria abre "una nueva competición" dentro del torneo, tanto para Croacia como para Portugal.

"Lo que ocurrió en la fase de grupos debe olvidarse", afirmó. "Espero un rival motivado, poderoso, de mucha calidad. Pero eso es lo que espero también de mi selección".

Uno de los aspectos que más preocupa a Croacia es el balón parado. Dalic reconoció que su equipo no defendió bien algunas acciones a balón parado ante Inglaterra y Ghana, y señaló que Portugal dispone de especialistas en ese apartado. A su juicio, la defensa de esas jugadas depende sobre todo de la atención, el esfuerzo y la concentración.

Livakovic, por su parte, situó el partido en el contexto emocional del duelo entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo, dos referentes que podrían afrontar una de sus últimas oportunidades mundialistas.

"Tenemos dos grandes jugadores que han dejado una verdadera huella en el fútbol", dijo el portero croata, quien añadió que él y sus compañeros darán todo "para que Luka continúe su camino".

El guardameta también destacó el papel de Modric dentro del grupo, por su actitud en los entrenamientos y su influencia sobre el resto del equipo, y defendió que la consistencia de Croacia en los últimos grandes torneos se explica por la energía del vestuario, el respeto entre jugadores y el trabajo del cuerpo técnico.

Croacia, finalista en 2018 y tercera en 2022, vuelve a afrontar una eliminatoria con una generación que combina veteranos y nuevos futbolistas. Dalic evitó hablar de aspiraciones mayores y prefirió mantener el discurso paso a paso: primero Portugal, después lo que venga. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Ambos actores compartieron anécdotas del rodaje y reflexionaron sobre el trabajo junto a personas con discapacidad intelectual

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

El comunicador vincula la orden judicial con su labor informativa sobre presuntos casos de corrupción y sostiene que ni él ni su abogado han recibido notificación oficial

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Lowri Denman tenía 28 años cuando su cuerpo expulsó una tenia en el baño de una cafetería, a pesar de que “no tenía ninguna sola señal”.

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial

La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland y Kane acechan