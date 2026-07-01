El PP y Vox apuran la negociación antes de volver a votar mañana la investidura de Moreno

Sevilla, 1 jul (EFE).- El PP y Vox están apurando la negociación un día antes de que el pleno del Parlamento de Andalucía tenga que votar por segunda vez la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el que sería su tercer mandato consecutivo.

Los 109 diputados autonómicos están llamados este jueves a las 19:00 horas a la segunda votación de investidura, después de que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz perdiera el martes la primera, en la que los 56 parlamentarios de los tres grupos de la izquierda y de Vox votaron en contra, frente a los 53 populares.

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Desde entonces, según han señalado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, se han intensificado los contactos y esta misma tarde está previsto un encuentro entre el líder del PP, Juanma Moreno, y el de Vox, Manuel Gavira, en el que tratarán sobre el contenido programático de un posible acuerdo y la posibilidad de la entrada de los de Santiago Abascal en el Gobierno andaluz.

Las exigencias de Vox, ha dicho en numerosas ocasiones Gavira, son las mismas en Andalucía que en el resto de comunidades donde su partido ha pactado con el PP y pasan por entrar en el Ejecutivo con, al menos, una consejería de "desregulación" con rango de vicepresidencia y otra que aúne campo y medioambiente.

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Fuentes del PP andaluz insisten en que prefieren la fórmula del Gobierno en solitario con el apoyo externo de Vox y esa cuestión, sumada a conceptos como el de 'prioridad nacional' que los de Abascal han introducido en los acuerdos de Extremadura, Aragón o Castilla y León, tensan las últimas horas de la negociación antes de acudir este jueves a votar de nuevo al Parlamento.

En esta segunda votación a Moreno le basta con una mayoría simple -más síes que noes-, aunque Vox ha asegurado desde el inicio de las negociaciones que no se abstendrá y que votará a favor o en contra.

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Si hay acuerdo, los de Abascal votarán sí y, por lo tanto, se cumplirá lo que dijo Gavira en la segunda sesión del pleno de investidura: el Gobierno andaluz será el que cuente con más apoyos de la historia, puesto que sumará los 53 escaños del PP con los 15 de Vox.

En la oposición estarán el PSOE, con 28 escaños; Adelante Andalucía, que suma ocho; y Por Andalucía, que tiene cinco, lo que suma un total de 41 asientos de la izquierda en la Cámara autonómica.

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En caso de que Vox vote no y no salga investido Moreno, el Parlamento andaluz ha habilitado todos los lunes hasta agosto para que se puedan convocar plenos en los que se podría votar sucesivamente hasta que saliese la mayoría simple que requiere el PP.

Si en el plazo de dos meses Moreno no consigue ser investido, habrá repetición electoral el 25 de octubre, según los plazos que recordó Moreno en su intervención de este pasado martes en el Parlamento, aunque volver a las urnas es un extremo que ambos partidos ven poco probable en estos momentos. EFE

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