El Mallorca se despide de Mateo Joseph, Kumbulla y Luvumbo

Palma, 1 jul (EFE).- El RCD Mallorca ha anunciado las salidas de Mateo Joseph, Marash Kumbulla y Zito Luvumbo tras finalizar sus respectivas cesiones al club, agradeciéndoles la “profesionalidad y compromiso” mostrados con el equipo.

Joseph ha sido el futbolista que más ha aportado a la disciplina balear hasta que se rompió el ligamento cruzado anterior, ya que jugó 30 partidos entre Liga y Copa en los que sumó dos goles y tres asistencias.

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También rindió bien durante el segundo tramo de temporada Luvumbo, que llegó en febrero y se hizo con la titularidad en la etapa de Martín Demichelis como entrenador, en la que sumó dos asistencias en 10 partidos.

Por su parte, Kumbulla ha sido una de las decepciones del curso tras haber mostrado un nivel muy alto en la campaña 24/25 con el Espanyol, pero en la isla solo disputó 10 encuentros por sus constantes problemas de lesiones.

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Otros futbolistas que finalizaron contrato son Javi Llabrés y el ‘Pichu’ Cuéllar, de quienes la entidad mallorquina no ha informado si seguirán o abandonarán el club. EFE

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