El cubano Jasiel Rivero es 'cortado' por el Estrella Roja de Ibon Navarro

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- El pívot cubano Jasiel Rivero se convirtió este miércoles en agente libre después de que el Estrella Roja de Belgrado, entrenado por el español Ibon Navarro, no ejerciera su renovación por un año más, según informó el club.

Rivero llegó a Serbia el pasado verano y firmó un contrato en formato de 1+1, por un curso con opción a otro más por parte de su equipo.

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De esta manera, el cubano que pasó por las filas de equipos españoles como el San Pablo Burgos o el Valencia Basket, y de otros Euroliga como Maccabi Tel Aviv, tendrá absoluta libertad para escoger nuevo destino.

Rivero pasó una temporada prácticamente en blanco después de sufrir una fractura de metatarsiano en el pie durante su debut en la jornada inaugural de la Euroliga ante el Olimpia de Milán en octubre de 2025.

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"El club aprovecha esta oportunidad para agradecer a Jasiel todo lo que ha hecho vistiendo la camiseta rojiblanca, y le desea buena salud, felicidad y éxito en su futura carrera", dijo el Estrella Roja en un comunicado.

Asimismo, el conjunto serbio también confirmó la salida del pívot lituano Donatas Motiejunas, que había llegado a Serbia por unos meses cedido desde el Mónaco. EFE

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