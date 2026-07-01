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El central Carlos García rescinde contrato con el Sabadell

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Sabadell, 1 jul (EFE).- El central Carlos García no continuará en el Sabadell después del acuerdo alcanzado para rescindir su contrato, según ha informado este miércoles el club catalán.

García, de 25 años, llegó a la Nova Creu Alta el verano pasado procedente del Unionistas de Salamanca y ha sido una pieza importante en la consecución del ascenso a LaLiga Hypermotion.

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Ha sumado 16 titularidades, 25 participaciones y casi 1.400 minutos entre la liga regular de Primera Federación y la promoción de ascenso.

El club ha destacado a través de las redes sociales la aportación del jugador barcelonés, "un defensa sólido, trabajador y que no ha dejado de luchar durante toda la temporada". EFE

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asm/vmc/arh

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