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El Ayuntamiento de Cádiz dice que "no está" en el cambio del nombre del puente de Carranza

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Cádiz, 1 jul (EFE).- El Gobierno municipal de Cádiz ha desdeñado la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de cambiar la denominación del Puente José León de Carranza de Cádiz por el de Rafael Alberti en cumplimiento de ley de memoria democrática: “Nosotros no estamos en los cambios de nombres", ha señalado.

Con esta frase ha reaccionado el ayuntamiento de Cádiz, encabezado por el popular Bruno García, al anuncio de Transportes de su decisión de iniciar los trámites para que uno de los dos puentes que comunican la ciudad de Cádiz deje de rendir homenaje al alcalde franquista de la ciudad durante 21 años que tuvo una activa participación en el golpe de Estado de 1936.

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Transportes ha decidido que este acceso clave de la entrada de la ciudad se llame como el poeta gaditano Rafael Alberti y sea un "espacio de reconocimiento a un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades", tal y como propuso Sumar con una recogida de firmas de apoyo.

El Gobierno local, ante la petición de valoración sobre este cambio de nombre, ha indicado en una nota de prensa que no está "en los cambios de nombres".

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"Estamos en construir futuro para nuestra ciudad sacando adelante proyectos como la construcción de nuevas viviendas asequibles, el parque del cementerio, el nuevo pabellón Portillo, los depósitos de Tabacalera, la mejora de instalaciones deportivas como Telegrafía Sin Hilos, o la apertura del nuevo centro de acogida para personas sin hogar de la calle Soledad, entre otros".

El Gobierno municipal ha instado al Ministerio de Transportes y Desarrollo Sostenible del Gobierno de la nación a que "se centre" en la mejora de las infraestructuras de Cádiz, “tanto las que afectan directamente a la ciudad como a las que sirven para conectar a la ciudad con el resto de la Bahía y la provincia”. EFE

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