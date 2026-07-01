El 75 % de los jóvenes residentes en el exterior quiere volver a España, según un estudio

Madrid, 1 jul (EFE).- Más del 75 % de los jóvenes españoles que viven en el extranjero tiene intención de trasladarse a España en un plazo próximo, según un estudio elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El estudio, que lleva por título 'Trayectorias', se ha elaborado a partir de encuestas a más de 2.000 jóvenes españoles de entre 20 y 39 años que residen en el exterior, entre febrero y mayo de 2026, además de 31 entrevistas con representantes del ámbito académico e institucional.

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Para estos jóvenes que quieren regresar a España, las principales dificultades que creen que tendrían a su vuelta son el acceso a la vivienda y las oportunidades laborales, mientras que en tercer lugar se situaría la dificultad económica.

Los encuestados apuntan, además, que buscan apoyo laboral por parte de las instituciones para poder regresar, así como apoyo para la vivienda y ayudas económicas y fiscales.

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Además, entre los factores decisivos para encarar la vuelta también se encuentran los salarios, la homologación de títulos, el reconocimiento de la experiencia internacional, la situación familiar, la conciliación o el acceso a información clara, según el informe.

De los encuestados, el 39,2 % lleva entre un mes y dos años viviendo en el exterior; el 24,6 % lleva entre tres y cinco años; el 24,1 % entre seis y diez; el 9,3 % entre 11 y 15 años mientras que el 3 % hace más de 16 años que reside en el exterior.

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El principal motivo para tomar la decisión de marcharse fue una oferta laboral (60,7 %), seguido de becas (24 %) y del idioma (23,1 %). Destaca, además, que el 59,1 % de los encuestados tiene un máster o un posgrado.

El principal beneficio laboral que destacan estos jóvenes de sus actuales trabajos en el extranjero es el salario (60,6 %), seguido de la cultura organizacional (47,7 %), el desarrollo profesional (45,4 %), la conciliación (45,3 %) y la estabilidad (42,3 %).

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La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha apuntado, citada en un comunicado del Ministerio, que "comprender la experiencia vital de la juventud española que vive fuera, no es solo un ejercicio estadístico, es un compromiso directo con una generación que mantiene un vínculo profundo con España".

El contenido de este estudio permitirá, según Cancela, "seguir impulsando políticas públicas basadas en datos, orientadas al acompañamiento y a la mejora de los vínculos con la ciudadanía española en el exterior". EFE

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