Ecuador y el paso adelante que no acaba de dar

Dallas (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La selección ecuatoriana se despide del Mundial de nuevo con una sensación amarga, convencida de que ha desaprovechado una buena ocasión para hacer algo grande y que no acaba de rentabilizar a una generación dorada que no consigue los resultados esperados.

Abandona la Copa del Mundo, con una sola victoria -frente a Alemania- dos derrotas -Costa de Marfil y México- y un empate -Curazao-. Muy lejos de las expectativas que había despertado su segundo puesto en las eliminatorias.

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Porque la 'Tri' parecía haberse revitalizado con la llegada al banquillo de Sebastián Beccacece, que sustituyó el 1 de agosto de 2024 al español Félix Sánchez.

Con el técnico español, la Federación Ecuatoriana había apostado por un entrenador de la escuela del Barcelona, que la "Tri" llevase el control del juego con mayor posesión, y no obtuvo malos resultados (10 victorias, 4 empates, 5 derrotas), pero se mantuvo la sensación de que se necesitaba algo más, que Ecuador contaba con una generación que optaba a mayores retos.

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Félix Sánchez se fue poco después de caer en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Argentina, que sería campeona. Fue su mejor partido, pero para entonces el entrenador español tenía muy pocos apoyos.

Beccacece, nada más llegar, fortaleció la defensa, buscó transiciones rápidas y Ecuador pareció encontrar el camino. En doce partidos de las eliminatorias no perdió más que contra Brasil (1-0), en el primer encuentro oficial del entrenador argentino, y selló su quinta participación en una Copa del Mundo con un segundo puesto final.

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Por eso, la 'Tri' llegó al Mundial como una de las posibles sorpresas del torneo y hasta rivales como el argentino Rodrigo de Paul o el español Marc Cuccurella le colgaron el cartel de 'tapado' de la competición.

Una vez en Estados Unidos, sin embargo, su rendimiento ha estado lastrado por su escaso gol. Con Enner Valencia no fue suficiente. El máximo goleador histórico, con 49 goles en 105 partidos oficiales, se fue de vacío del Mundial 2026.

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Ecuador no marcó más que contra Alemania, cuando se jugó la clasificación a cara o cruz y firmó su mejor encuentro en mucho tiempo.

Pero fue un espejismo, en Ciudad de México, tras un complicado desplazamiento que duró 9 horas y después de ver alterado su descanso por los aficionados mexicanos -lo que ha motivado una reclamación oficial de la Federación Ecuatoriana- la 'Tri' se vio superada en todo momento por el mayor empuje de los anfitriones.

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No dio el paso adelante que se esperaba y Beccacece asumió que se ha agotado su proyecto. "No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conlleva, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece en la rueda de prensa posterior al partido.

Ahora, la selección ecuatoriana deberá abrir un nuevo proceso, con la Copa América 2028 en el horizonte y el temor a que una generación que ha junto a jugadores como William Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié no alcance los éxitos que se le pronosticaron. EFE

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