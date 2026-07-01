Detenidos cuatro implicados en una violenta reyerta difundida en redes sociales

Pamplona, 1 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a las cuatro personas implicadas en una violenta reyerta ocurrida en la madrugada del pasado 27 de junio en Tudela y cuya grabación, en la que se observa una agresión con puñetazos y patadas, se difundió de forma viral a través de las redes sociales.

La investigación permitió identificar y arrestar a todos los implicados dos días después de los hechos, según ha informado el cuerpo policial.

Las pesquisas determinaron que tres hombres agredieron a un cuarto en plena vía pública, propinándole numerosos golpes, incluidos varios en la cabeza, hasta dejarle inconsciente.

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La investigación concluyó que el origen de la pelea estuvo en que la víctima de la agresión había rociado previamente con un espray de pimienta a uno de los agresores en un establecimiento de ocio nocturno.

Durante la toma de declaraciones, los agentes comprobaron además que el hombre inicialmente considerado víctima también había agredido a uno de los otros implicados, causándole una herida abierta en un brazo que requirió asistencia sanitaria y cuatro puntos de sutura.

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Dos de los arrestados han pasado este martes a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad tras la práctica de las diligencias policiales. EFE