Desalojadas 40 personas por un incendio en el parque natural de Despeñaperros (Jaén)

Jaén, 1 jul (EFE).- Unas 40 personas de una aldea y de una granja escuela han sido desalojadas este miércoles como consecuencia de un incendio que se ha declarado en el paraje Los Abades de Santa Elena (Jaén), junto al parque natural de Despeñaperros.

El Plan Infoca de la Junta de Andalucía ha decretado la situación operativa 1 de emergencia por la existencia de riesgos potenciales para la población.

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En las tareas de extinción trabajan 80 bomberos, vehículos semipesados y uno pesado, junto a 16 medios aéreos, entre ellos dos aviones anfibios ligeros, dos aviones de carga en tierra y una aeronave de coordinación en la que colabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según ha informado el Plan Infoca.

Para evitar que las llamas se propaguen por el entorno natural de Sierra Morena, el escudo terrestre se ha reforzado de manera prioritaria. EFE

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