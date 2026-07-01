Boston envía a Jaylen Brown a Philadelphia a cambio de Paul George y elecciones draft

Houston (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los Boston Celtics enviaron este miércoles a Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George y elecciones del draft, según adelanta la cadena ESPN.

Brown, MVP de las Finales de 2024 ganadas por los Celtics, reforzará a unos 76ers que ya cuentan con Joel Embiid y Tyrese Maxey, además de jóvenes de gran potencial como VJ Edgecombe y Lavaron Philon Jr.

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Los Celtics recibirán, además de George, dos elecciones de primera ronda del draft, y dos de segunda ronda, según las fuentes citadas.

Brown promedió 28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias por partido en la última temporada con los Celtics. EFE