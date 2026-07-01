Bomberos de Castilla-La Mancha se incorporan para combatir el incendio de Despeñaperros

Madrid, 2 jul (EFE).- Un total de 13 efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha se han incorporado a las labores de extinción del incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en el paraje Los Abades de Santa Elena (Jaén), junto al parque natural de Despeñaperros.

El contingente está formado por una máquina pesada, una autobomba y 11 efectivos de las Brigadas Forestales y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha.

El incendio ha obligado a desalojar a unas 40 personas de la pedanía de Miranda del Rey de Santa Elena (Jaén), y a otras 150 de una granja escuela, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

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El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a las 19:10 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía por la evolución del incendio declarado en este municipio jiennense, que forma parte del parque natural de Despeñaperros.

Permanece cortada al tráfico en la carretera JA-7100, que va desde Miranda del Rey hacia el paraje de La Aliseda, entre los kilómetros 0 y 9, y la JA-7102 (entre los kilómetros 0 y 3).

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La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 Andalucía ha atendido, minutos antes de las 17:30 horas, los primeros avisos que alertaban de un incendio en la zona de los Abades, muy próximo al paraje de La Aliseda.

Rápidamente se ha movilizado al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de La Carolina, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

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En las labores de extinción participan 19 medios aéreos, integrados por ocho helicópteros —cuatro semipesados, tres pesados y un helicóptero ligero de mando— y once aviones, entre ellos seis de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno de coordinación y dos anfibios de gran capacidad (FOCA), que se han retirado al caer el sol.

El dispositivo terrestre está integrado por seis Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis Técnicos de Operaciones (TOP), un encargado de emergencias, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Sistemas de Emergencias (USISEM), especializada en el empleo de drones, un Técnico de Extinción (TEX), un Equipo de Mando en Incendios Forestales de Granada (EMIF-GR), maquinaria pesada y un Agente Medioambiental (AMA).

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También se ha desplazado hasta el lugar, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, María José Lara, junto al jefe del servicio de Protección Civil de Jaén y asesores técnicos de Emergencias de EMA 112, además del Grupo de Emergencias de Andalucía con un equipo de Puesto de Mando Avanzado,

La fase de emergencia, situación operativa 1 se activa se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

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Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha pedido extremar la precaución, seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios. EFE