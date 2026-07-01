Espana agencias

Bomberos de Castilla-La Mancha se incorporan para combatir el incendio de Despeñaperros

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jul (EFE).- Un total de 13 efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha se han incorporado a las labores de extinción del incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en el paraje Los Abades de Santa Elena (Jaén), junto al parque natural de Despeñaperros.

El contingente está formado por una máquina pesada, una autobomba y 11 efectivos de las Brigadas Forestales y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha.

El incendio ha obligado a desalojar a unas 40 personas de la pedanía de Miranda del Rey de Santa Elena (Jaén), y a otras 150 de una granja escuela, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

PUBLICIDAD

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a las 19:10 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía por la evolución del incendio declarado en este municipio jiennense, que forma parte del parque natural de Despeñaperros.

Permanece cortada al tráfico en la carretera JA-7100, que va desde Miranda del Rey hacia el paraje de La Aliseda, entre los kilómetros 0 y 9, y la JA-7102 (entre los kilómetros 0 y 3).

PUBLICIDAD

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 Andalucía ha atendido, minutos antes de las 17:30 horas, los primeros avisos que alertaban de un incendio en la zona de los Abades, muy próximo al paraje de La Aliseda.

Rápidamente se ha movilizado al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de La Carolina, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

En las labores de extinción participan 19 medios aéreos, integrados por ocho helicópteros —cuatro semipesados, tres pesados y un helicóptero ligero de mando— y once aviones, entre ellos seis de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno de coordinación y dos anfibios de gran capacidad (FOCA), que se han retirado al caer el sol.

El dispositivo terrestre está integrado por seis Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis Técnicos de Operaciones (TOP), un encargado de emergencias, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Sistemas de Emergencias (USISEM), especializada en el empleo de drones, un Técnico de Extinción (TEX), un Equipo de Mando en Incendios Forestales de Granada (EMIF-GR), maquinaria pesada y un Agente Medioambiental (AMA).

También se ha desplazado hasta el lugar, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, María José Lara, junto al jefe del servicio de Protección Civil de Jaén y asesores técnicos de Emergencias de EMA 112, además del Grupo de Emergencias de Andalucía con un equipo de Puesto de Mando Avanzado,

La fase de emergencia, situación operativa 1 se activa se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha pedido extremar la precaución, seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Ambos actores compartieron anécdotas del rodaje y reflexionaron sobre el trabajo junto a personas con discapacidad intelectual

Antonio Resines y Quim Gutiérrez cierran la temporada de ‘El Hormiguero’ presentando ‘Haciendo amigos’: “El título se le ocurrió a mi mujer”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

El comunicador vincula la orden judicial con su labor informativa sobre presuntos casos de corrupción y sostiene que ni él ni su abogado han recibido notificación oficial

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Lowri Denman tenía 28 años cuando su cuerpo expulsó una tenia en el baño de una cafetería, a pesar de que “no tenía ninguna sola señal”.

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial

La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland y Kane acechan