Arranca el Orgullo 2026 en Madrid con un pregón de cine que reivindica la memoria

Madrid, 1 jul (EFE).- El Orgullo de Madrid 2026 ha arrancado este miércoles con un pregón multitudinario en la plaza de Pedro Zerolo, en el que el mundo del cine ha tomado la palabra para reivindicar la memoria del colectivo LGTBI+, denunciar el auge de los discursos de odio y defender que los derechos conquistados "no son irreversibles".

Bajo el lema de esta edición, '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', el denominado Pregón de Cine LGTBIQ+ ha sido presentado por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, quien ha abierto su intervención reivindicando que "la libertad es no tener miedo".

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Sobre el escenario han tomado la palabra Afioco Gnecco, Zack Gómez Rolls, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian de la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina, representantes de una generación de cineastas e intérpretes que han defendido el papel del audiovisual como herramienta de transformación social.

Bajo un largo aplauso les han recibido cientos de asistentes, que han abarrotado desde primera hora de la tarde la plaza de Chueca, soportando temperaturas superiores a los 35 grados y refugiándose con los abanicos repartidos por la organización.

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La artista La Plexy, maestra de ceremonias del acto, ha sido la encargada de abrir el pregón interpretando ’Como yo te amo’, de Raphael, antes de dar paso a las intervenciones institucionales de las entidades organizadoras del MADO.

El coordinador general del Orgullo, Juan Carlos Alonso, ha reivindicado la necesidad de seguir celebrando y defendiendo los derechos del colectivo frente a las agresiones y el odio.

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"No van a poder con 'nosotres'", ha afirmado, antes de proclamar un "ni un paso atrás", que ha encontrado la respuesta del público.

Por su parte, el presidente de Aegal, Alfonso Llopart, ha defendido el Pride Positivo como una cita imprescindible para combatir el estigma que todavía rodea al VIH "con alegría y dignidad".

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En esa misma línea, durante la presentación del Pride Positivo, el director de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), Toni Poveda, ha definido la libertad como el derecho a "ser quienes queremos ser" y a amar libremente, al tiempo que ha cargado contra las terapias de conversión y ha reclamado una educación sexual diversa.

También se ha presentado el himno oficial del MADO 2026, ‘Eres demócrata y no lo sabes’, interpretado por Jota Carajota y Estrella Xtravaganza.

Durante el pregón oficial, Fernando González Molina ha asegurado que el cine debe ser "un espacio diverso" que permita construir "un futuro en el que no tengamos que contar lo que sufrimos las personas del colectivo, ni cómo nos marginan ni cómo nos discriminan".

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Por su parte, Zack Gómez Rolls ha reivindicado la importancia de narrar las historias LGTBI+ desde "la luz y la belleza" y ha agradecido al cine que llegue "donde la política no llega", despertando empatía y ofreciendo referentes a nuevas generaciones.

Uno de los discursos más aplaudidos ha sido el del actor Fernando Guallar, quien ha recordado que "el Orgullo no es solo una fiesta, es memoria e historia".

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Asimismo, ha reivindicado figuras como Pedro Zerolo, Gloria Fuertes, Eloy de la Iglesia o las primeras manifestaciones de 1977 y ha respondido a quienes cuestionan la celebración preguntando por un "orgullo hetero": "Nuestro grito es un grito de amor, diversidad, alegría y empatía, y es mucho más poderoso que su odio".

También ha intervenido, entre otros, el actor trans Afioco Gnecco, que ha aprovechado el pregón para denunciar la situación de las personas trans migrantes en España y exigir la aplicación efectiva del artículo 50 de la ley trans, que permite adecuar la documentación de quienes no pueden modificar legalmente su identidad en sus países de origen.

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Tras el pregón, la cantante puertorriqueña Kany García ha tomado el relevo como pregonera del Orgullo Latino, antes de dar paso al espectáculo 'Forajido' y a las actuaciones programadas en la plaza de Pedro Zerolo y en la plaza de las Reinas, con las que Madrid ha dado oficialmente comienzo a una nueva edición del MADO.

El acto también ha mirado más allá de las fronteras españolas, ya que durante el pregón se ha recordado el caso de dos mujeres lesbianas procesadas en Uganda por besarse en público. En este sentido, se ha animado a los asistentes a besarse y compartir las imágenes en redes sociales con la etiqueta #FreeWendyandDiana como gesto de solidaridad.

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Asimismo, ha habido varios momentos de recuerdo para las víctimas del terremoto registrado recientemente en Venezuela y para las personas migrantes que continúan sufriendo discriminación por razón de identidad u orientación sexual.

Entre los asistentes ha estado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha calificado el Orgullo como "una expresión de libertad, alegría y defensa de los derechos" y ha agradecido el trabajo de las entidades organizadoras.

Maroto ha lamentado la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el arranque de las celebraciones al considerar que debería representar "a toda la ciudadanía madrileña, incluidas las personas LGTBI+", y ha defendido seguir ampliando y protegiendo los derechos del colectivo frente a cualquier retroceso. EFE

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