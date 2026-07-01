Andreas Christensen renueva con el Barça hasta junio de 2028

Barcelona, 1 jul (EFE).- El Barcelona ha anunciado este miércoles la renovación del central danés Andreas Christensen para las dos próximas temporadas.
El central llegó al club catalán en el verano de 2022 y, desde entonces, ha disputado 98 partidos oficiales, contribuyendo a la consecución de tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. EFE
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