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2-2. Bélgica fuerza la prórroga con dos goles en los últimos minutos

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Los goles de Romelu Lukaku, en el minuto 86, y Youri Tielemans, en el 89, forzaron de repente la prórroga en su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Senegal, que se sentía ganador con el 0-2 a su favor (2-2). EFE

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