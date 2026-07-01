2-0. México espera en octavos a Inglaterra o República Democrática del Congo

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- Con un gol de Julián Quiñones en el minuto 22 y otro de Raúl Jiménez en el 31, México derrotó este martes por 2-0 a Ecuador y se clasificó a los octavos de final del Mundial, instancia en la que se medirá el 5 de julio con el mejor de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El Tri, que ofreció hoy en el Estadio Azteca una de sus mejores presentaciones, repetirá la función en octavos el día 5. EFE