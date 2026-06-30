Espana agencias

Vox recuerda a Moreno que la 'prioridad nacional' está en las exigencias para el acuerdo

Guardar
Google icon

Sevilla, 30 jun (EFE).- La 'prioridad nacional' forma parte de los planteamientos de Vox a la hora de negociar con el PP la gobernabilidad de Andalucía, un asunto que ha lanzado este martes el líder regional de esta formación, Manuel Gavira, y sobre el que el candidato a la investidura, el popular Juanma Moreno, no se ha pronunciado.

Gavira ha intervenido en el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, al que ha mostrado las "necesidades" que propone su grupo en un momento en el que se están produciendo negociaciones entre Vox y el PP para lograr la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo.

PUBLICIDAD

"Primero los españoles, los de casa", poner fin "al fanatismo climático" y "terminar con las políticas de efecto llamada a la inmigración masiva que amenaza nuestros servicios públicos y seguridad", han sido algunos de los argumentos planteados por el líder de Vox en su primera intervención, especialmente dura con la izquierda y el Gobierno de España.

Gavira ha explicado que votará sí a un Gobierno que ponga en marcha la 'prioridad nacional', una medida que ha sido recogida en las tres comunidades autónomas en las que Vox ha llegado a acuerdos con el PP como es el caso de Extremadura, Castilla y León, y Aragón.

PUBLICIDAD

Ha expuesto lo que, según Vox, "necesita" Andalucía con un acuerdo con el PP, como la prioridad "de proteger a su propia gente" y lo ha definido como la "obligación de servir primero a los andaluces", sobre todo en lo concerniente a los servicios sociales.

Ha abogado por que Andalucía cuente con una política migratoria basada en el "sentido común" y por ello ha dicho que Vox rechaza la política ideológica que acaba con la degradación de los barrios y permite el aumento de la inseguridad, por lo que ha abogado por no considerar "bienvenido" a quien venga a España a delinquir.

De la misma forma, ha propuesto poner fin a las políticas del "efecto llamada" y ha recordado que la solidaridad empieza "por proteger a nuestra gente".

En su réplica, Moreno no ha entrado en el detalle de las propuestas de Gavira, y tampoco ha hecho alusión a la 'prioridad nacional' y en el caso de la inmigración ha dicho que su intención es seguir reclamando al Gobierno de España que asuma sus competencias en política migratoria "de forma seria y responsable", algo que, en su opinión, no ha hecho en estos años.

Ha recordado que su Gobierno rechaza la "política de reparto" de menores que ha llevado a cabo el Gobierno de la nación porque ha sido "injusta" con Andalucía y ha subrayado que el PP apuesta por una inmigración "ordenada, regulada e integrada" en el mercado de trabajo.

Moreno ha aprovechado también para mostrar su preocupación por la inseguridad de las costas con la creciente aparición de narcolanchas, algo que se ha extendido a toda la costa andaluza y que en algunos casos ha propiciado la pérdida de vidas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

Protagonizada por Tim Roth, la ficción se inspira en las investigaciones del psicólogo Paul Ekman para resolver crímenes a través de las microexpresiones faciales

Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Las nuevas medidas también alcanzan a Estados Unidos, aunque Bruselas no prevé una respuesta comercial por parte de Washington

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

La convocatoria forma parte del plan de contratación de Renfe para 2026, con el que la compañía pretende incorporar a más de 2.000 nuevos trabajadores en distintas categorías profesionales

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Una sentencia establece que el complemento de maternidad concedido a hombres y mujeres debe calcularse sobre el 100% de la pensión inicial, incluso durante la jubilación activa, lo que podría dar lugar al cobro de atrasos

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos

En total son 429 los objetos que le regalaron a los miembros de la Casa Real durante el 2025

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

DEPORTES

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026