Vox recuerda a Moreno que la 'prioridad nacional' está en las exigencias para el acuerdo

Sevilla, 30 jun (EFE).- La 'prioridad nacional' forma parte de los planteamientos de Vox a la hora de negociar con el PP la gobernabilidad de Andalucía, un asunto que ha lanzado este martes el líder regional de esta formación, Manuel Gavira, y sobre el que el candidato a la investidura, el popular Juanma Moreno, no se ha pronunciado.

Gavira ha intervenido en el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, al que ha mostrado las "necesidades" que propone su grupo en un momento en el que se están produciendo negociaciones entre Vox y el PP para lograr la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo.

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"Primero los españoles, los de casa", poner fin "al fanatismo climático" y "terminar con las políticas de efecto llamada a la inmigración masiva que amenaza nuestros servicios públicos y seguridad", han sido algunos de los argumentos planteados por el líder de Vox en su primera intervención, especialmente dura con la izquierda y el Gobierno de España.

Gavira ha explicado que votará sí a un Gobierno que ponga en marcha la 'prioridad nacional', una medida que ha sido recogida en las tres comunidades autónomas en las que Vox ha llegado a acuerdos con el PP como es el caso de Extremadura, Castilla y León, y Aragón.

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Ha expuesto lo que, según Vox, "necesita" Andalucía con un acuerdo con el PP, como la prioridad "de proteger a su propia gente" y lo ha definido como la "obligación de servir primero a los andaluces", sobre todo en lo concerniente a los servicios sociales.

Ha abogado por que Andalucía cuente con una política migratoria basada en el "sentido común" y por ello ha dicho que Vox rechaza la política ideológica que acaba con la degradación de los barrios y permite el aumento de la inseguridad, por lo que ha abogado por no considerar "bienvenido" a quien venga a España a delinquir.

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De la misma forma, ha propuesto poner fin a las políticas del "efecto llamada" y ha recordado que la solidaridad empieza "por proteger a nuestra gente".

En su réplica, Moreno no ha entrado en el detalle de las propuestas de Gavira, y tampoco ha hecho alusión a la 'prioridad nacional' y en el caso de la inmigración ha dicho que su intención es seguir reclamando al Gobierno de España que asuma sus competencias en política migratoria "de forma seria y responsable", algo que, en su opinión, no ha hecho en estos años.

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Ha recordado que su Gobierno rechaza la "política de reparto" de menores que ha llevado a cabo el Gobierno de la nación porque ha sido "injusta" con Andalucía y ha subrayado que el PP apuesta por una inmigración "ordenada, regulada e integrada" en el mercado de trabajo.

Moreno ha aprovechado también para mostrar su preocupación por la inseguridad de las costas con la creciente aparición de narcolanchas, algo que se ha extendido a toda la costa andaluza y que en algunos casos ha propiciado la pérdida de vidas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. EFE

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