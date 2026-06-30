Espana agencias

Sánchez asegura que atender a los niños palestinos heridos "es una obligación moral"

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que atender a los palestinos enfermos y heridos "es una obligación moral", al tiempo que ha defendido "su derecho a volver a un hogar en paz".

Sánchez se ha expresado así en un mensaje que ha publicado en la red social X, con motivo de la llegada de una veintena de niños heridos y enfermos procedentes de Gaza, junto sus los familias, para ser atendidos en hospitales españoles.

PUBLICIDAD

"Ningún ser humano -y, desde luego, ningún niño o niña- debería sufrir el horror que se vive en Gaza. Hoy, nuestro país acoge a 100 personas palestinas, 20 de ellas menores, junto a sus familias, para que puedan recibir el tratamiento que necesitan", afirma.

Y añade: "Atenderlas es una obligación moral. Defender su derecho a volver a un hogar en paz, también. La indiferencia nunca puede ser una opción".

PUBLICIDAD

Un total de 101 personas, entre los que se encuentran los 20 menores, han llegado este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire desde Jordania.

La operación se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, que permitirá a estas personas permanecer en acogida a través de un programa especial creado específicamente para este colectivo.

Los menores serán tratados en diferentes hospitales de Madrid, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

Protagonizada por Tim Roth, la ficción se inspira en las investigaciones del psicólogo Paul Ekman para resolver crímenes a través de las microexpresiones faciales

Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Las nuevas medidas también alcanzan a Estados Unidos, aunque Bruselas no prevé una respuesta comercial por parte de Washington

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

La convocatoria forma parte del plan de contratación de Renfe para 2026, con el que la compañía pretende incorporar a más de 2.000 nuevos trabajadores en distintas categorías profesionales

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Una sentencia establece que el complemento de maternidad concedido a hombres y mujeres debe calcularse sobre el 100% de la pensión inicial, incluso durante la jubilación activa, lo que podría dar lugar al cobro de atrasos

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos

En total son 429 los objetos que le regalaron a los miembros de la Casa Real durante el 2025

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

DEPORTES

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026