Sánchez asegura que atender a los niños palestinos heridos "es una obligación moral"

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que atender a los palestinos enfermos y heridos "es una obligación moral", al tiempo que ha defendido "su derecho a volver a un hogar en paz".

Sánchez se ha expresado así en un mensaje que ha publicado en la red social X, con motivo de la llegada de una veintena de niños heridos y enfermos procedentes de Gaza, junto sus los familias, para ser atendidos en hospitales españoles.

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"Ningún ser humano -y, desde luego, ningún niño o niña- debería sufrir el horror que se vive en Gaza. Hoy, nuestro país acoge a 100 personas palestinas, 20 de ellas menores, junto a sus familias, para que puedan recibir el tratamiento que necesitan", afirma.

Y añade: "Atenderlas es una obligación moral. Defender su derecho a volver a un hogar en paz, también. La indiferencia nunca puede ser una opción".

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Un total de 101 personas, entre los que se encuentran los 20 menores, han llegado este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire desde Jordania.

La operación se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, que permitirá a estas personas permanecer en acogida a través de un programa especial creado específicamente para este colectivo.

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Los menores serán tratados en diferentes hospitales de Madrid, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. EFE