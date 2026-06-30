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Roi Porto lanza su proyecto más ambicioso inspirado en Lorca como reivindicación LGBTIQ+

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Madrid, 30 jun (EFE).- Roi Porto ha lanzado en medio de los actos de reivindicación del Orgullo LGBTIQ+ la canción 'El lenguaje de las flores', la carta de presentación de su proyecto "más ambicioso" hasta la fecha, que consiste en un EP inspirado en la obra del escritor Federico García Lorca.

Según ha explicado la oficina de este artista multidisciplinar, "la canción parte del texto teatral homónimo para reinterpretar el mundo lorquiano, desde una mirada contemporánea y explorando un sonido indie-pop más luminoso y bailable, pensado para el verano sin renunciar a una fuerte identidad literaria y emocional".

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A este tema se sumarán en los próximos meses otros dos sencillos con el propósito de reivindicar la vigencia de la obra del poeta, prosista y dramaturgo granadino justo cuando se conmemora el 90 aniversario de su asesinato.

Muy vinculado con la cultura 'queer', Roi Porto comenzó hace ya 20 años a construir su carrera musical como DJ, faceta en la que ha conjugado pop, house, techno o bolero y que le ha permitido colaborar con artistas como Maximiliano Calvo o la 'drag queen' internacional Valentina.

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Calificado asimismo como "agitador cultural", como intérprete y/o autor de su propia música ha lanzado temas como el más reciente 'Hace ya tiempo que no estoy contento', producido por Juan Sueiro, o una versión del mítico 'Ritmo de la noche' junto a Sofía Cristo. EFE

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