Pablo Llamas Llamas no supera su primera aparición en Wimbledon

Londres, 30 jun (EFE).- El español Pablo Llamas no pudo superar la primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de caer ante el estadounidense Zachary Svjada por 6-1, 6-2 y 6-4, en la que era su primera participación en el prestigioso torneo británico.

El jerezano, que entró en cuadro principal gracias al 'lucky loser', comenzó el duelo muy dubitativo y con nervios, ya que después de adjudicarse su primer saque, no pudo adjudicarse más juegos ni al servicio ni al resto, cayendo por un contundente 1-6.

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La segunda manga tuvo el mismo guion, con el estadounidense encadenando cuatro juegos de forma consecutiva, que fueron determinantes para ponerse dos sets a cero.

Llamas ofreció más resistencia, pero Svajda consiguió quebrar el saque del español en el tercer juego y mantener la ventaja para cerrar el duelo.

En segunda ronda, el estadounidense se verá las caras con el polaco Kamil Majchrzak, que derrotó al chileno Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 7-5. EFE

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