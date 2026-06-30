Ouahbi reconoce que Países Bajos los sorprendió con su planteamiento en la cancha

Monterrey (México), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, reconoció hoy que Países Bajos le sorprendió con el planteamiento en la cancha y debió hacer ajustes para poder vencerlo en los dieciseisavos de finales de la Copa Mundial de fútbol.

"Nos sorprendieron con un defensa más; tuvimos que hacer ajustes porque nos dejaron pocos espacios. Tampoco sabíamos cómo iban a jugar con el balón; debimos adaptarnos", señaló Ouahbi en una rueda de prensa.

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Marruecos empató este lunes 1-1 con los neerlandeses en un partido que dominó gran parte del tiempo y se impuso por 3-2 en la serie de penaltis para clasificarse a la fase de los 16 mejores, en la cual enfrentará a Canadá.

Ouahbi explicó que si bien tuvieron varias oportunidades de gol, estuvo delante un guardameta de gran nivel, Bart Verbruggen, que, si el rival hubiera ganado, habría sido el mejor jugador del partido.

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"Vamos a analizar nuestra actuación en el ataque, pero ellos tenían un gran portero y salimos a ganar, no a comparar llegadas con goles anotados", agregó.

Sobre su rival en octavos de finales, el estratega destacó la calidad de los canadienses y advirtió que Marruecos necesitará recuperarse y jugar su mejor fútbol.

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"El partido contra los canadienses será duro, vamos a tener que recuperar el balón y estar concentrados; si no hacemos las cosas bien, nos pueden mandar a casa", advirtió.

El seleccionador destacó la mentalidad de sus jugadores, la madurez de los jóvenes y el compromiso. Recordó que después de alcanzar la semifinal en Catar 2022, el equipo creció y ahora confían es seguir adelante.

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"Vamos partido a partido, pero sospecho que vamos a llegar muy lejos", concluyó.EFE

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