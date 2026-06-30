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Oksana Selekhmeteva debuta a lo grande en Wimbledon

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Londres, 30 jun (EFE).- La española Oksana Selekhmeteva, número 91 del ranking WTA, debutó a lo grande en Wimbledon, en su primera participación, después de derrotar a la austriaca Sinja Kraus por 6-1 y 7-5.

La joven, de 23 años, mostró una veteranía impropia de su edad, y tras encajar un 'break' en el juego inaugural, sacó el rodillo para encadenar seis juegos consecutivos y llevarse la manga de forma holgada por un contundente 6-1.

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En la segunda, ambas tenistas llegaron igualadas al sexto juego, momento en el que Selekhmeteva obtuvo ventaja al certificar un nuevo 'break', aunque acusó las dificultades de cerrar un partido ya que desaprovechó una bola de partido al resto y perdió el servicio con 5-4.

A pesar del contratiempo, la tenista española mantuvo la calma y consiguió quebrar el duelo de su rival para después cerrar el duelo al saque.

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En segunda ronda, Selekhmeteva se verá las caras con la estadounidense Emma Navarro, que eliminó a Paula Badosa por 4-6, 6-3 y 7-5. EFE

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