Marcelinho Huertas renueva con La Laguna Tenerife en lo que será su octava temporada

Santa Cruz de Tenerife, 30 jun (EFE).- El base brasileño Marcelinho Huertas ha renovado su contrato con La Laguna Tenerife, en lo que será su octava temporada en el conjunto tinerfeño, según informó este martes el club en sus redes sociales.

Con un vídeo del jugador en la cancha y la expresión "Another dance" (otro baile), el club lagunero anunció la renovación de una de las principales figuras de este equipo, que, entre otros reconocimientos, ha sido elegido en varias ocasiones el mejor jugador latinoamericano de la Liga Endesa.

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El club informó de que ha cerrado un acuerdo con Huertas, de 43 años, por una temporada más, por lo que el base brasileño afrontará su octava campaña consecutiva con la camiseta canarista.

El jugador, nacido en São Paulo, viene de liderar otro año de éxitos del equipo aurinegro, tras disputar 49 partidos oficiales entre todas las competiciones en el recién concluido ejercicio 2025-2026, con medias de 14,9 puntos y 5,5 asistencias en la ACB, entre el torneo doméstico y los playoff; y 12 puntos y 6,2 asistencias en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

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En el año más anotador de su carrera en la fase regular de la Liga Endesa (promedió 15,6 puntos por choque), Marcelinho, según las estadísticas ofrecidas por su club, fue el mejor asistente de la categoría (5,7) por tercera vez consecutiva, quinta de su carrera, igualando el tope histórico de Elmer Bennett.

Además ha sido el mejor lanzador de tiros libres de la liga, con un 94 % de acierto y ser incluido en el ‘Segundo Mejor Quinteto’ de la temporada, tanto en la ACB como en la BCL, competición en la que fue además galardonado como el ‘Mejor jugador’ del decenio, coincidiendo con el décimo aniversario del torneo.

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Huertas llegó a la isla en el verano de 2019 y desde el primer día lideró al proyecto canarista en la mejor época de su historia con varios títulos de por medio (una BCL y dos Intercontinentales).

En sus siete campañas de aurinegro, el conjunto insular logró siempre la clasificación para las series finales por el título, incluyendo tres semifinales; así como para la Copa del Rey, incluyendo un subcampeonato en Badalona 2023.

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En este periodo, sólo otros tres equipos (Real Madrid, Barça y Valencia) alcanzaron ese pleno de presencias (14/14) entre playoff y Copa.

Durante estos años ha conseguido varios hitos de la Liga Endesa, entre ellos de máximo asistente de todos los tempos (3.413), cuarto en el ranking de jugadores con más encuentros disputados (732) y triunfos celebrados (488); así como quinto en valoración (8.429).

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Es líder histórico en ACB en anotación (3.351 puntos) y asistencias (1.562) además de ser el tercer jugador con más partidos acumulados con el conjunto insular en la élite (245), segundo en valoración (3.713) y tercero en minutos jugados (5.998). EFE