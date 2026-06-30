Los Sanfermines en el cine: desde encierros distorsionados hasta episodios dramáticos

Julio Gálvez

Pamplona, 30 jun (EFE).- El cine, a la hora de reflejar los Sanfermines, se ha centrado principalmente en los encierros, no siempre mostrados de manera realista, aunque también ha dedicado documentales a episodios dramáticos como las fiestas de 1978 o la violación grupal de 2016.

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Basada en la novela de Ernest Hemingway, que este año cumple cien años, ¡Fiesta! cuenta con un reparto lleno de estrellas como Ava Gardner y Errol Flynn.

Aunque aparecen planos recurso de la capital navarra, como el exterior de la plaza de toros, la mayoría de escenas que supuestamente tienen lugar en Pamplona se rodaron en la ciudad mexicana de Morelia.

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De hecho, en la versión original varios actores que interpretan a pamploneses hablan con acento mexicano.

La película es recordada por las secuencias de dos corridas y un encierro, en la que los toros son más pequeños de lo habitual.

Al estilo de 'Ocean´s eleven', aunque en esta ocasión el robo es en Pamplona en Sanfermines.

El acierto de la película 'Carnaval de ladrones', rodada en la capital navarra, es que aprovecha elementos icónicos de los Sanfermines, como el encierro y los gigantes, para que los protagonistas lleven a cabo el robo en un banco.

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'Americano', que cuenta en el reparto con Dennis Hopper, también se rodó en la capital navarra. Presenta a un recién graduado que en su recorrido por Europa visita los Sanfermines.

Lo cierto es que el encierro en esta cinta es muy realista, pero ese acierto lo echa a perder más adelante con una escena en un local en el que tiene lugar otro encierro en el que perros persiguen a personas con enanismo.

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Tampoco falta una corrida de toros en la plaza de Pamplona ni el 'Pobre de mí'.

Tom Cruise ya mezcló tradiciones españolas en 'Misión imposible 2'.

El actor repitió en 'Noche y día', protagonizada también por Cameron Diaz y Jordi Mollà, y en la que los Sanfermines son protagonistas de una secuencia en Sevilla.

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Aparecen por la capital andaluza personas vestidas con el traje típico de los Sanfermines. Para aclarar la situación, el personaje de Mollà informa de que se están celebrando las fiestas de la capital navarra (en Sevilla).

Lo que sigue es una persecución por la capital hispalense, con los personajes a los que dan vida Cruise y Diaz en moto, al mismo tiempo que tiene lugar un encierro. A la plaza llegan tanto los toros como los dos protagonistas en moto.

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Prueba de la repercusión global de los Sanfermines es que no solo han aparecido en películas de Hollywood.

'Zindagi Na Milegi Dobara', éxito indio de crítica y público, presenta a unos amigos que realizan un viaje por España y visitan, entre otros lugares, Pamplona en fiestas.

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En la capital navarra corren los encierros, en una secuencia con planos ralentizados como es habitual en el cine de Bollywood.

En la cinta hongkonesa 'Line Walker 2', Pamplona, Tafalla y Segovia se convierten en una sola ciudad.

Así, los Sanfermines, con gigantes incluidos, tienen lugar en una plaza en la que en el fondo se ve la catedral de Segovia.

También aparece una persecución de coches, con disparos, durante un encierro que pasa por Pamplona y Tafalla, y culmina con los vehículos atravesando la muralla de Segovia.

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Los Sanfermines no siempre han sido sinónimo de celebración. El 8 de julio de 1978, al finalizar la corrida en la plaza, un grupo de personas desplegó una pancarta a favor de la amnistía, lo que generó protestas en otro sector.

A continuación, la Policía Armada irrumpió en el recinto y comenzó a utilizar material antidisturbios.

Los altercados se extendieron por la ciudad e incluyeron el lanzamiento de fuego real. Una de las balas mató al joven Germán Rodríguez.

El documental 'Sanfermines 78' narra esos hechos y recoge testimonios de amigos del fallecido y otras personas.

'No estás sola: la lucha contra La Manada' es un documental sobre otro episodio negro de los Sanfermines: la violación grupal de La Manada en 2016.

La cinta relata la violación a una joven, la investigación policial y el proceso judicial, además de presentar la cobertura que realizaron los medios de comunicación.

Incluye testimonios de personas que de una u otra manera estuvieron relacionadas con el proceso, y recuerda el asesinato de Nagore Laffage durante los Sanfermines de 2008. EFE