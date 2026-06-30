Los españoles muertos en el terremoto de Venezuela bajan a 14 y hay 144 desaparecidos

Madrid, 30 jun (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado este martes la cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela, que bajan a 14, y ha dicho que hay 12 españoles localizados bajo escombros y 144 desaparecidos.

Hasta este lunes, la cifra de desaparecidos españoles era de 138 y la de fallecidos, 17. Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto. EFE

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