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Llegan a España los primeros 20 niños palestinos enfermos junto a familiares desde la Franja de Gaza

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El avión medicalizado A330 de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón, con 20 niños palestinos enfermos junto a 81 familiares que han llegado desde la Franja de Gaza.

Fuentes de Defensa han explicado que se trata de "una operación conjunta", la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad "para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías" en España.

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En el traslado han participado miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), con intensivistas pediátricos o enfermeros entre otros especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

En total, tanto el Ministerio de Sanidad como el de Defensa traerán al país a 101 personas que llegarán la mañana es este martes a España. Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

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Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla la Mancha, Valencia, Madrid y Murcia. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

La Embajada de España en Jordania ha gestionado los trámites necesarios para la operación, incluida la expedición de los visados.

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EuropaPress

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